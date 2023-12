Przygotowując się do rozliczenia podatku z zagranicy, wiele osób zastanawia się, jakie warunki i dokumenty są niezbędne, zwłaszcza jeśli pracują w Niemczech lub Holandii.

/ Materiały prasowe

Jak odzyskać zwrot podatku z zagranicy?

W przepisach pojawiają się oczywiście terminy, zasady, wzory formularzy oraz definicje. Na przykład termin "podstawowy wynik rozliczenia" oznacza rozliczenie podatku oparte na oficjalnych informacjach dotyczących dochodu. Mówimy tutaj o obliczonym zwrocie lub dopłacie na podstawie karty podatkowej czy też druku EWR. Jest to gwarantowany, minimalny wynik rozliczenia, pod warunkiem że podatnik dołączył wszystkie informacje dotyczące swoich dochodów.

Natomiast wynik rozliczenia z uwzględnieniem kosztów to maksymalny zwrot podatku z Niemiec lub innego kraju (czy też minimalna dopłata), jaki podatnik może otrzymać, gdy urzędnik uwzględni wszystkie koszty zadeklarowane w formularzu. Jak sama nazwa wskazuje, jest to najlepszy możliwy wynik rozliczenia, uwzględniający przedstawione przez podatnika wydatki i ulgi. Zawsze jednak pojawia się pytanie: czy urząd skarbowy może odrzucić niektóre koszty? Tak też może się zdarzyć. Urzędnik odpowiedzialny za konkretną deklarację nie musi uwzględniać wszystkich kosztów zadeklarowanych w formularzu. To wynika z konieczności posiadania odpowiednich potwierdzeń kosztów. Zdarza się, że urzędnik nie uznaje przedstawionych przez podatnika dowodów za wystarczające, co skutkuje akceptacją tylko części kosztów zadeklarowanych w rozliczeniu wpisanym do zeznania podatkowego.



O czym trzeba pamiętać przy wypełnianiu deklaracji podatkowej z Niemiec?

Ostateczny wynik rozliczenia podatku zagranicznego w deklaracji podatkowej będzie kwotą mieszczącą się między podstawowym wynikiem rozliczenia (bez uwzględnienia kosztów) a szacunkowym wynikiem rozliczenia (z uwzględnieniem kosztów). Zatwierdzony przez urząd wynik pojawi się w decyzji podatkowej, którą otrzymuje się kilka miesięcy po przesłaniu deklaracji do urzędu. Jeśli decyzja podatkowa wskazuje mniejszą kwotę niż szacunkowy wynik z kosztami a tym samym podatnik jest niezadowolony z tego rezultatu - powinien dochodzić swoich praw. W razie możliwości specjaliści złożą odwołanie do urzędu w celu uzyskania lepszego wyniku.



W Timetax doświadczeni specjaliści podejmują wysiłki, aby każde rozliczenie podatku z zagranicy było jak najkorzystniejsze dla klientów. Każda z deklaracji jest skrupulatnie analizowana i trafia do właściwego urzędu. Przede wszystkim to transparentność jest gwarancją satysfakcji, dlatego przed rozpoczęciem rozliczenia podatnik może skorzystać z darmowego kalkulatora zwrotu podatku. To narzędzie podaje podstawowy wynik rozliczenia (bez kosztów), co ułatwi podjęcie decyzji dotyczącej dochodzenia swoich praw.



Jakie dokumenty są potrzebne do zwrotu podatku?

Przygotowując się do rozliczenia podatku z Niemiec https://www.timetax.pl/zwrot-podatku-z-niemiec/, warto oczywiście przygotować dokumenty niezbędne do poprawnego złożenia deklaracji. Część z nich będzie w języku niemieckim od zagranicznego pracodawcy. To potwierdzenia dochodów, diet oraz dodatkowe informacje związane z pracą i pobytem w Niemczech. Podatnik musi pamiętać o tym, by mieć kartę podatkową Lohnsteuerbescheinigung. Otrzyma ją od pracodawcy do końca lutego roku następnego. Akceptowany jest też ostatni miesięczny odcinek czyli Abrechnung, na którym znajdą się podsumowania z całego okresu pracy w danym roku podatkowym. Warto pamiętać o tym, by mieć potwierdzenia przyznanych diet oraz odprowadzanych składek. Podatnik, który pracował u polskiego pracodawcy, ale został oddelegowany do Niemiec, może dzięki potwierdzeniu poprawić wynik rozliczenia, uwzględniając odprowadzane składki w kraju.

Kolejnym krokiem jest zebranie dokumentów związanych z Polską. W Niemczech, a także w innych krajach UE, podatnik uzyska zwolnienie od podatku na podstawie PIT 36 ZG. Po jego rozliczeniu w Polsce możliwe będzie uzyskanie wypełniondego druku EWR. Trzeba także pamiętać, aby dołączyć dodatkowe dokumenty, które mogą wpłynąć na możliwość uzyskania zwrotu podatku oraz jego zwiększenie - na przykład zaświadczenia o nauce dzieci czy akty urodzenia dzieci.



Kto może liczyć na zwrot podatku z Holandii?

W Holandii, podobnie jak w Niemczech, funkcjonuje lista dokumentów umożliwiających odzyskanie podatku. Należy mieć dwustronną kopię dowodu osobistego, osobisty numer BSN, PIT 36 ZG z Polski oraz Jaaropgaaf / Jaaropgave. Ostatni dokument wystawia zagraniczny pracodawca. Warto też posłużyć się zaświadczeniem o dochodach dla holenderskiego urzędu skarbowego UE/WE i zaświadczeniem z kontem bankowym. W przypadku rozliczenia wspólnego należy uwzględnić również dokumenty partnera. Osoby starające się o zwrot nadpłaconego podatku z Holandii https://www.timetax.pl/zwrot-podatku-z-holandii/, a będące rezydentami w Polsce, mają obowiązek uwzględnienia wszystkich dochodów w zeznaniu rocznym. Warto złożyć rozliczenie, nawet jeśli dochód był zerowy, aby uniknąć problemów z urzędem skarbowym.

Rozliczenie podatkowe z Holandii, z Niemiec czy też innych krajów, wymaga przygotowania dokładnej dokumentacji i zrozumienia zasad podatkowych. Warto skorzystać z pomocy specjalistów, aby maksymalnie skorzystać z dostępnych ulg i uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji. Firmy, takie jak TimeTax, oferują wsparcie w procesie rozliczeń, co może być szczególnie korzystne dla osób nieznających języka i przepisów podatkowych danego kraju.