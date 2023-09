Ten spadek ma dwie przyczyny. Pierwszą jest wysoki punkt odniesienia z zeszłego roku, a drugą działalność Daniela Obajtka, czyli prezesa Orlenu.

Orlen tuż przed wyborami radykalnie obniża ceny paliw, ostatnio w tempie 30 groszy tygodniowo. Może to dziwić, biorąc pod uwagę drożejącą ropę i wysoki kurs dolara.

Nie zmienia to jednak faktu, że działania Orlenu obniżają inflację.

Polacy nie zgadzają się z GUS-em

Jak wynika z najnowszego, opublikowanego w poniedziałek sondażu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej", Polacy sądzą, że inflacja jest znacznie wyższa, niż wskazuje GUS.

Sondażownia United Surveys w najnowszym badaniu zapytała Polaków, o ile ich zdaniem średnio wzrosły ceny towarów i usług w ciągu ostatniego roku. Średnia ze wszystkich podanych odpowiedzi wyniosła 33 proc.