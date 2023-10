Fiński gigant telekomunikacyjny Nokia ogłosił, że zwolni do 14 tys. pracowników. Firma zamierza ciąć koszty – informuje Reuters.

Nokia planuje zaoszczędzić od 800 milionów euro do 1,2 miliarda euro do 2026 roku. W tym celu zamierza zredukować liczbę pracowników do 72-77 tys. z 86 tys. obecnie.

"Nokia oczekuje, że program zostanie szybko wdrożony i przyniesie co najmniej 400 mln euro rocznych oszczędności w 2024 r. i kolejne 300 mln euro w 2025 r." - czytamy w oświadczeniu.

Chociaż na naszą sprzedaż netto w trzecim kwartale wpływała ciągła niepewność, spodziewamy się, że w czwartym kwartale zaobserwujemy bardziej typową sezonową poprawę naszej działalności - powiedział dyrektor generalny Nokii, Pekka Lundmark.

Najtrudniejsze decyzje biznesowe do podjęcia to te, które mają wpływ na naszych pracowników - zaznaczył Lundmark. W Nokii mamy niezwykle utalentowanych pracowników i będziemy wspierać wszystkich, których dotyczy ten proces (redukcji pracowników - przyp. red.) - dodał.

Nokia poinformowała, iż sprzedaż netto w trzecim kwartale spadła o 20 proc. rok do roku.

Jak przypomina CNN, także w tym tygodniu szwedzki rywal Nokii - Ericsson przekazał, że sprzedaż w drugiej połowie 2023 r. prawdopodobnie będzie niższa niż zwykle, również informuje o "trudnym środowisku i niepewności makroekonomicznej".