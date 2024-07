Statystyki pokazują, że w Polsce rośnie zarówno liczba dłużników, jak i wartość niespłaconych długów. Niekontrolowane zaciąganie pożyczek i kredytów może prowadzić do spirali zadłużenia, z której trudno się wydostać. Jak można sobie poradzić z taką sytuacją? Co robić, gdy czujesz, że „grunt usuwa Ci się spod nóg”? Sprawdź, jak odzyskać kontrolę nad swoimi finansami.

/ Materiały prasowe

Czym jest spirala zadłużenia?

O spirali zadłużenia mówi się wtedy, gdy zaciągasz kolejne kredyty, aby spłacić poprzednie. Ponieważ nowe pożyczki są często na coraz wyższe kwoty i mają niekorzystne warunki spłaty, problem z uregulowaniem długu narasta. Jest to błędne koło, w które można wpaść, zaczynając nawet od drobnych problemów finansowych. Trudności ze spłatą jednej pożyczki prowadzą do zaciągania kolejnych, w konsekwencji rosną odsetki i inne koszty, a dług rośnie. Spirala zadłużenia to zatem sytuacja, w której zaczynasz tracić kontrolę nad swoją sytuacją finansową.



Jak wyjść z długów?

Masz dość swojej trudnej sytuacji finansowej, wiecznych problemów ze spłatą zobowiązań i niecierpliwych wierzycieli? Wyjście z długów jest możliwe, ale wymaga silnej woli i samozaparcia. W pierwszej kolejności warto jednak sprawdzić, co dokładnie masz do spłacenia i komu, a także które z należności są już przeterminowane. Możesz to z łatwością zweryfikować w Biurze Informacji Kredytowej, które zbiera wszelkie informacje dotyczące Twojej historii kredytowej. Zarejestruj się na stronie i pobierz Raport BIK, a poznasz historię swoich zobowiązań i ewentualnych opóźnień w spłacie. Raport BIK uwzględnia też informacje z BIG InfoMonitor, a zatem poinformuje Cię, jeśli masz np. zaległości w płatnościach rachunków. Uzbrojony w taką wiedzę, możesz przejść do ratowania swoich finansów.

Nie unikaj odpowiedzialności

Po pierwsze - nie unikaj odpowiedzialności i nie ignoruj problemu. Staw mu czoła. Posługując się np. Raportem BIK, sporządź listę swoich zobowiązań, oblicz łączną kwotę do spłaty i przeanalizuj swoją sytuację finansową. Pomocne może też okazać się sporządzenie budżetu domowego. Dzięki niemu zrozumiesz, na co dokładnie wydajesz swoje pieniądze.

Na tym etapie warto też samodzielnie odezwać się do wierzycieli i rozpocząć negocjacje. Bankom i firmom pożyczkowym zależy przede wszystkim na tym, aby odzyskać pożyczone Ci pieniądze. Dlatego niejednokrotnie mogą pójść Ci na rękę, np. odraczając termin spłaty. Ważne jednak, aby wyjść z konkretną propozycją i być otwartym na oczekiwania wierzyciela. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że im większe masz zaległości w spłacie, tym trudniejsze będą negocjacje. W przypadku przeterminowanych zobowiązań wierzyciele mogą być sceptyczni co do Twoich propozycji związanych ze spłatą.



Rozważ konsolidację

Jeśli nie masz jeszcze zaległości ze spłatą, bank w ramach negocjacji może Ci zaproponować kredyt konsolidacyjny. Pozwala on na połączenie kilku zobowiązań w jedno o dłuższym okresie spłaty i z niższą ratą. W przypadku niewielkich problemów finansowych konsolidacja może ułatwić spłatę i pomóc Ci uniknąć popadnięcia w długi. Warto jednak wiedzieć, że z negatywną historią spłaty w BIK nie dostaniesz kredytu konsolidacyjnego.



Przestań zaciągać kolejne długi

Aby wydostać się ze spirali zadłużenia, nie możesz nadal popełniać tych samych błędów. Musisz przestać zaciągać kolejne pożyczki czy chwilówki, korzystać z kart kredytowych itp. Jest to jeden z najważniejszych elementów pozwalających na wyjście z błędnego koła długów.



Poproś o pomoc

Jeśli masz taką możliwość, poproś o pomoc. Być może wesprą Cię najbliżsi. Pożyczanie pieniędzy od rodziny może pomóc spłacić najpilniejsze zobowiązania i uniknąć przykrych konsekwencji. Sprawdzi się jako rozwiązanie ratunkowe, ale oczywiście tylko wtedy, gdy naprawisz swoją sytuacją finansową i zwrócisz dług bliskim. Jednocześnie nie niesie za sobą kosztów i ryzyka, jakie wiążą się z pożyczaniem od banków czy firm pożyczkowych. Dlatego jest to dopuszczalna forma radzenia sobie z długiem.



W ostateczności: rozważ ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Kiedy czujesz, że nie masz możliwości manewru, a długi Cię przytłaczają, rozwiązaniem może być upadłość konsumencka. Trzeba jednak mieć na uwadze konsekwencje tego kroku, które obejmują m.in.:

likwidację Twojego majątku,

konieczność przestrzegania planu spłaty zobowiązań,

ograniczony dostęp do pieniędzy,

ograniczone możliwości zaciągania kolejnych zobowiązań ze względu na wpis o upadłości widniejący w BIK (w zależności od polityki banku możesz mieć trudności z uzyskaniem kredytu).

Jednak z drugiej strony upadłość pozwala uwolnić się od długów i zacząć nowe życie. Niekiedy część zobowiązań może być też umorzona (dzieje się tak wtedy, gdy dłużnik nie ma żadnej możliwości ich spłaty). Upadłość konsumencka zawsze jest jednak bardzo poważnym krokiem, który należy dobrze przemyśleć i przeanalizować.

Wyjście z długów jest możliwe - nawet w bardzo trudnej sytuacji. Zadłużeni mogą m.in. negocjować z wierzycielami, skorzystać z pomocy bliskich, a w ostateczności ogłosić upadłość konsumencką. Ważne jednak, aby jak najszybciej zdać sobie sprawę z problemu i zacząć działać.