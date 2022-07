Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PKN Orlen, które odbędzie się dziś w Płocku (Mazowieckie), ma zdecydować o połączeniu z Grupą Lotos. Wczoraj połączenie z PKN Orlen poparli akcjonariusze gdańskiego Lotosu.

Zgodnie z planowanym porządkiem obrad, akcjonariusze PKN Orlen mają rozpatrzyć projekt uchwały w sprawie połączenia spółki z Grupą Lotos, podwyższenia kapitału zakładowego płockiego koncernu oraz zgody na proponowane zmiany w jego statucie. Zajmą się także projektem uchwały w sprawie zgody na zbycie baz paliw w Gdańsku, Gutkowie, Szczecinie i Bolesławcu, stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Lotos Terminale w Czechowicach-Dziedzicach.



Połączenie z Grupą Lotos to proces zainicjowany przez PKN Orlen w 2018 r. w ramach budowy multienergetycznego koncernu. Na początku czerwca tego roku zarządy PKN Orlen i Grupy Lotos uzgodniły i podpisały Plan Połączenia. Spółki ustaliły, że w zamian za 1 akcję Lotosu akcjonariusze tej spółki otrzymają 1,075 akcji PKN Orlen. W momencie przejęcia akcjonariusze Grupy Lotos obejmą nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym PKN Orlen i staną się, z dniem połączenia, akcjonariuszami tej spółki.



Warunkiem niezbędnym do finalizacji transakcji jest zgoda akcjonariuszy obu spółek - Grupy Lotos i PKN Orlen, dotycząca warunków połączenia. Połączenie nastąpi z dniem jego wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby PKN Orlen.



PKN Orlen informował wcześniej, że w wyniku fuzji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie wzrośnie do ok. 35 proc. Wskazywano zarazem, że zakładając następnie połączenie z PGNiG, udział ten zwiększy się do ok. 50 proc., co oznacza, że kontrola nad nowo powstałym koncernem multienergetycznym zostanie dodatkowo wzmocniona.



Jak zapewnia PKN Orlen, po połączeniu aktywa rafineryjne Grupy Lotos będą nadal zlokalizowane w Gdańsku. W związku z tym wpływy z podatków oraz możliwości tworzenia nowych miejsc pracy pozostaną na Pomorzu. We wtorek PKN Orlen podpisał porozumienie z Grupą Lotos i związkami zawodowymi obu podmiotów ustalające uprawnienia pracowników po ich połączeniu, w tym zabezpieczające m.in. gwarancje zatrudnienia i bezpieczeństwa pracy.