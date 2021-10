6 złotych za Pb 98 staje się normą. 3 złote za litr autogazu? Kierowcy już do tego niestety przywykli. Za diesla niedługo możemy płacić więcej niż za benzynę 95 i nie ma co liczyć na pozytywny scenariusz. Droższe będą też kredyty i pożyczki gotówkowe. To po ostatniej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Rozwiązania zawarte w Polskim Ładzie nie podobają się samorządowcom, którzy w środę zjadą do Warszawy, żeby protestować.

REKLAMA