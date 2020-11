Są dodatkowe pieniądze na dopłaty do paneli słonecznych. Program Mój Prąd może dzięki temu działać do końca roku, bo pula miliarda złotych, przeznaczona na dofinansowanie już się skończyła. W ramach tego dofinansowania można otrzymać 5 tys. złotych dopłaty do instalacji ogniw fotowoltaicznych.

