Jednorazowo 3 tys. zł dla gospodarstwa domowego - to nowy pomysł rządu na uratowanie Polaków przed drogim węglem. Dziś Rada Ministrów ma się zająć ustawą w tej sprawie.

Zdj. ilustraycjne / Shutterstock

Poprzednia ustawa - zakładająca dopłaty dla sprzedawców węgla - trafiła do kosza. Przedsiębiorcy nie chcieli współpracować z rządem, bo traciliby nawet półtora tysiąca złotych na każdej tonie sprzedanego węgla.

Zgodnie z nowym pomysłem dodatek będą mogły dostać gospodarstwa domowe, których źródłem ogrzewania są m.in. kotły na paliwo stałe, kominki, piece kaflowe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającym co najmniej 85 proc. węgla.

Co ważne, system ogrzewania domu musi być zgłoszony w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Bez tego dopłaty w wysokości 3 tys. zł nie będzie. Kiedy już dodatek zostanie przyznany, będzie zwolniony z podatku i wyłączony z egzekucji.

To wiemy - nadal jest jednak sporo pytań, m.in. skąd wezmą się pieniądze na dodatek węglowy, czy obciąży on gminy, czy dostanie go każdy, czy może będzie kryterium dochodowe. Odpowiedzi poznamy najpewniej już dziś po południu po posiedzeniu rządu.