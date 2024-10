W dniach: 29-30 października Katowice staną się biznesowym centrum. Wszystko za sprawą 14. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program wydarzenia obfituje w wiele rozmaitych propozycji.

/ Materiały prasowe

14. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Już po raz 14. przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw spotkają się, by wspólnie rozmawiać na temat problemów i wyzwań, jakie stoją przed ich firmami. Wszystko to w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wydarzenie odbędzie się w dniach: 29-30 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Event ten jest skierowany do osób aktywnie działających na wspomnianym obszarze gospodarczym. Specjalnie dla przedsiębiorców wystąpią najlepsi praktycy i eksperci, zostaną zorganizowane dyskusje i debaty z udziałem przedstawicieli Komisji i Parlamentu Europejskiego, najwyższych władz państwowych, ministerstw i agend rządowych. Nieprzerwanie od 2011 roku wydarzenie jest miejscem inspiracji, spotkań i networkingu. Niezmiennie przyciąga tysiące przedsiębiorców i stanowi unikalną okazję do tego, by zdobyć nową wiedzę, cenne kontakty biznesowe oraz poznać najnowsze trendy i prognozy polskiej i europejskiej gospodarki.

Przyszłość na pierwszym miejscu

Hasłem przewodnim 14. EKMŚP jest przyszłość. "Shape the future now" - "kształtuj przyszłość już dziś" - pod tym szyldem będą odbywać się m.in.: panele dyskusyjne oraz inspirujące rozmowy. Dlaczego akurat te słowa będą przyświecać tegorocznej odsłonie Kongresu?

Trzeba patrzeć do przodu. Na biznes i gospodarkę czeka wiele zagrożeń, wiele niewiadomych i wiele wyzwań. Przewidując je, można się na nie przygotować - tłumaczy Tomasz Zjawiony: prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, organizator wydarzenia.

Warto podkreślić, iż zaplanowano kilkadziesiąt wystąpień, sesji panelowych, szereg warsztatów i rozmów z udziałem ekspertów z kraju i zagranicy, a także strefę spotkań B2B: wszystko po to, by zgromadzeni goście mogli swobodnie wymieniać się wiedzą oraz doświadczeniem.

Bogaty program 14. EKMŚP

Program 14. Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw obfituje w wiele interesujących propozycji. Twórcy przygotowali aż 9 ścieżek tematycznych. Główną z nich będzie "Shape the future now", ale poza tym goście będą mogli uczestniczyć także w spotkaniach organizowanych w ramach następujących grup: "Firma to ludzie", "Tech Trends - startupy i Innowacje", "Prawo i podatki", "Finanse i inwestycje", "Marketing i sprzedaż", "Smart City dla biznesu", "Going Global", cykl rozmów poświęcony 20-leciu Polski w Unii Europejskiej. Nie zabraknie również wydarzeń towarzyszących, m.in.: "American Day" i "Think Eco! Forum", które poszerzą i wzbogacą program o komponent międzynarodowy oraz ekologiczny. W trakcie dorocznej Gali Społeczności RIG w Katowicach zostaną wręczone Nagrody Gospodarcze 14. EKMŚP. Uroczysty event będzie również okazją do integracji przedsiębiorców ze światem nauki, kultury oraz polityki.

Oprócz tego uczestnicy będą mieli możliwość nawiązania rozmaitych relacji biznesowych. Przedsiębiorcy spotkają się z przedstawicielami firm z całego świata, co może zaowocować nowymi partnerstwami i współpracą. Dzięki Targom Biznes Expo, które towarzyszą Kongresowi, partnerzy mogą również promować swoje produkty i usługi oraz skorzystać z dostępnych powierzchni reklamowych, co stanowi doskonałą okazję do zwiększenia rozpoznawalności swojej marki.

Ogrom możliwości dla przedsiębiorców i nie tylko

14. Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw - jak sama nazwa wskazuje - jest dedykowany przede wszystkim osobom reprezentującym MŚP, ale też firmom, organizacjom oraz instytucjom współpracującym z tym sektorem. To również doskonała okazja do tego, by poznać i porozmawiać z przedstawicielami władz państwowych, regionalnych, uczelni wyższych, organizacji przedsiębiorców oraz instytucji kultury. Obecność tak szerokiego grona uczestników sprawia, że Kongres jest wyjątkową platformą do budowania dialogu i współpracy na różnych poziomach.

W trakcie Kongresu chcemy dyskutować o tym, jak kształtować i zmieniać na lepsze klimat dla biznesu. Wierzę, że 14. edycja kolejny raz udowodni, że EKMŚP jest platformą do wymiany wiedzy i poglądów, podnoszenia kompetencji, networkingu i wypracowywania wspólnych rozwiązań do działania. Wszystko po to, by wspólnymi siłami budować przyszłość polskiej gospodarki - zachęca Tomasz Zjawiony.

Udział w Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach jest bezpłatny, a dodatkowo oferuje możliwość partnerstwa z dużymi możliwościami. Szczegóły oraz formularz rejestracyjny można znaleźć na stronie wydarzenia.