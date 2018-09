​Kierowcy samochodów na gaz muszą szykować się na dalsze podwyżki cen, choć już te dotychczasowe były wysokie. To problem dla 3 milionów właścicieli takich samochodów.

Zdj. ilustracyjne / PAP/CTK/Rene Fluger / PAP/EPA

Jeszcze dwa lata temu litr gazu kosztował 1,60 zł. W tej chwili są to kwoty oscylujące wokół 2,40 zł, a za chwilę - 2,50 zł. To podniosło koszty używania samochodu na gaz o połowę.

Tak drogo nie było od początku 2015 roku, choć wciąż nie są to rekordy z 2014 roku. Wtedy LPG kosztował prawie 2,70 zł za litr.

Wyższe ceny gazu to rezultat cen podnoszonych przez kraje, z których jest on importowany - w dużej mierze to Rosja, Kazachstan i Białoruś.

Jak mówi ekspert e-patrol Jakub Bogucki w rozmowie z money.pl, problem można byłoby w pewien sposób rozwiązać poprzez sprowadzenie większe ilości LPG. Rozmawiałem ostatnio z importerami, którzy narzekają na ilości gazu sprowadzane do kraju. Otwarcie mówią, że mogłoby go być więcej. Wtedy ceny miałyby szanse choć trochę się obniżyć - wskazuje analityk.