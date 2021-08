​Prezydent Rosji Władimir Putin zaproponował, by wypłacić emerytom w kraju dodatkowe 10 tys. rubli. Podkreślał, że waloryzacja jest niewystarczająca w przypadku wysokiej inflacji.

Władimir Putin / MIKHAIL VOSKRESENSKIY/SPUTNIK/KREMLIN POOL / PAP/EPA

Proponuję, by dodatkowo w tym roku dokonać jednorazowej wypłaty 10 tys. rubli (ok. 528 zł) dla emerytów - powiedział Władimir Putin na spotkaniu z przedstawicielami partii Jedna Rosja. Putin zaproponował także, by wypłacić żołnierzom specjalną premię w wysokości 15 tys. rubli.

Putin zaznaczył, że władza musi zwrócić szczególną uwagę na obywateli, których dochody zależą bezpośrednio od państwa, czyli emerytów. Stwierdził, że waloryzacja emerytur o tysiąc rubli jest "zjadana" przez inflację.

Według najnowszych danych urzędów statystycznych, ceny w Rosji w ciągu roku wzrosły o 6,5 proc. Zdaniem Putina inflacja bardziej dotyka seniorów, gdyż ich "struktura konsumpcji jest inna". Stąd potrzebne jest dodatkowe wsparcie.

Moim zdaniem ta płatność w wysokości 10 tys. rubli powinna dotyczyć wszystkich emerytów: zarówno pracujących, jak i niepracujących, oraz emerytów wojskowych, którzy otrzymują emerytury z Ministerstwa Obrony, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych czy Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych - mówił prezydent Rosji.

Trudna sytuacja emerytów zyskała rozgłos w ostatnich dniach, gdy w sieci pojawił się film nakręcony w Petersburgu, w pobliżu jednego sklepu. Widać na nim grupę emerytów, którzy przeczesują produkty wyrzucone przez pracowników sklepu na śmietnik.