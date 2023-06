Świadczenie 500 plus od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie do 800 plus. Rząd przyjął dziś projekt ustawy podnoszącej świadczenie do wysokości 800 zł miesięcznie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który przyjęła we wtorek Rada Ministrów, zakłada podwyższenie świadczenia 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

800 plus - "ZUS dołoży wszelkich starań"

W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

"Oczywiście w miarę możliwości organizacyjnych ZUS dołoży wszelkich starań, aby wypłaty świadczenia wychowawczego w nowej kwocie 800 zł dokonywane były na bieżąco, tj. począwszy od świadczenia przysługującego za styczeń 2024 r., dokonanej w styczniu 2024 r." - zaznaczono.

800 plus - nie trzeba składać dodatkowego wniosku

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18 lat. Prawo do niego mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

Zwiększenie świadczenia od nowego roku ogłosił w maju prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas kongresu partii "Programowy ul".

Premier: Program 500 plus praktycznie wyeliminował ubóstwo

To jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, jak dzisiaj, o programie 500 plus, który za chwilę stanie się programem 800 plus. (...) Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin - wskazał premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z szefową MRiPS Marleną Maląg po posiedzeniu rządu.

Morawiecki podkreślił, że program ten to "zwiększenie szans dla wszystkich naszych dzieci, by mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe lekcje tańca muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje".

To program, który praktycznie wyeliminował ubóstwo. Pojawiają się rankingi UE, które pokazują, że jesteśmy w pierwszej trójce, czwórce państw, które mogą się poszczycić największymi sukcesami w wyeliminowaniu ubóstwa - powiedział premier.

800 plus a budżet

Podniesienie 500+ do kwoty 800 zł na dziecko jest wkalkulowane w nową ustawę budżetową; porównanie wykaże, że ten wydatek z budżetu w proporcji do PKB będzie porównywalny z tym w 2020 czy 2021 roku - powiedział Morawiecki.



Wszystko jest tutaj bardzo dobrze skalkulowane, bardzo dobrze policzone. To 24 miliardy - od nowego roku, od 1 stycznia. Będzie to oczywiście wkalkulowane w nową ustawę budżetową - odpowiedział premier.

Ekonomiści, jak chcą porównać te dane, jaki to będzie łączny wydatek na program 800 w proporcji do PKB, to zachęcam do tego - gdyż porównanie wykaże, że ta proporcja jest porównywalna do PKB tak, jak bodaj w roku 2020, 2021 - mniej więcej w tych latach - mówił Morawiecki.

Czyli - zdecydowanie przewyższamy inflację, a w proporcji do PKB, które bardzo ładnie rośnie, nie ma tu żadnych ryzyk. Agencje ratingowe, wszyscy, którzy zajmują się finansami publicznymi, doskonale o tym wiedzą - ocenił premier.