30 tys. kwoty wolnej dla wszystkich, emerytura bez podatku do 2,5 tys. zł, mieszkanie bez wkładu własnego, zniesienie limitów do lekarzy specjalistów - to niektóre z kluczowych projektów w ramach Polskiego Ładu, które mają być przygotowane i przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni. Taką deklarację złożył premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki / Paweł Supernak / PAP

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił 10 kluczowych obszarów zmian w ramach Polskiego Ładu; projekty dotyczące tych obszarów mają być przygotowane i przeprowadzone w ciągu najbliższych 100 dni.

Wśród nich znalazło się podwyższenie kwoty wolnej do 30 tys. zł dla wszystkich. Przepisy te miałyby wejść w życie od 1 stycznia 2022 r. Jak podaje KPRM spowoduje to niższe podatki dla ponad 18 mln Polaków.

Następnym projektem jest emerytura bez podatku - emerytury i renty zostaną podwyższone o wysokość podatku dla świadczeń do 2500 zł. Ten przepis również ma wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku.

Kolejny obszar to zniesienie limitów do lekarzy specjalistów dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia, a następnie dla wszystkich pacjentów. Wejście w życie tych rozwiązań planowane jest na drugą połowę br.

Planowane jest też zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 7 proc. PKB. Większe środki mają być przeznaczone na inwestycje, cyfryzację, nowe kadry i nowoczesne terapie.

W czwartym kwartale 2021 r. w życie mają wejść rozwiązania dotyczące gwarantowania przez państwo wkładu własnego i dofinansowania dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego oraz rodzin wielodzietnych.

W tym samym czasie w życie mają wejść też przepisy dotyczące możliwości budowy domów jednorodzinnych do 70 mkw bez pozwolenia, kierownika i książki budowy, jedynie na podstawie zgłoszenia.

Kolejny obszar zapowiedziany przez premiera to rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli wsparcie dla rodzin na drugie i kolejne dziecko w wysokości 12 tys. zł na każde dziecko. Program ten ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Zapowiedziano też Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład przewidujący dotacje dla gmin i powiatów na cele inwestycyjne. Wejście w życie programu zaplanowano na trzeci kwartał 2021 r.

Kolejny projekt dotyczy wyższych dopłat do paliwa rolniczego - do 110 zł/1 ha oraz ułatwienia bezpośredniej sprzedaży przez rolników. Planowane wejście w życie tych rozwiązań to czwarty kwartał br.

Ostatnia z zapowiedzianych projektów na najbliższe 100 dni przewiduje - jak podała kancelaria premiera - kilkadziesiąt "Małych Centrów Nauki Kopernik" w średnich i małych polskich miastach, co zaplanowano na czwarty kwartał 2021 r.

"Będziemy realizowali sprawiedliwy porządek, który będzie służył wszystkim bez wyjątku Polakom"

Polski Ład jest wielką dźwignią polskiego rozwoju, a my poprzez te 10 punktów na 100 dni od dzisiaj, czyli do połowy września najpóźniej pokazujemy konkret i potwierdzamy naszą wiarygodność, pokazujemy sprawiedliwy porządek, ale też porządek dynamicznego gospodarczego rozwoju. Rozwoju gospodarczego i społecznego, bo gospodarka i społeczeństwo to jedno - podkreślał Morawiecki.



Wskazał, że Polski Ład ma zbudować najbardziej sprawiedliwe, ale też ułatwiające efektywny i szybki rozwój gospodarczy ramy inwestycyjne, finansowe, budżetowe, ekonomiczne dla wszystkich Polaków. I Polski Ład taki jest, i te 10 programów, które dzisiaj pokazujemy, właśnie takie są. Potwierdzimy, że to właśnie jest możliwe, że Polska taka będzie, że będziemy realizowali sprawiedliwy porządek, który będzie służył wszystkim bez wyjątku Polakom - powiedział.



Ogłosiliśmy Polski Ład właśnie teraz, w momencie wychodzenia z tego kryzysu pandemicznego, w momencie kiedy wiemy, jakich dodatkowych bodźców potrzebuje polska gospodarka, polskie społeczeństwo, polscy przedsiębiorcy, czego potrzebują polscy pracownicy, żeby ich siła nabywcza wzrosła - powiedział.



Premier mówił, że w Polskim Ładzie zawarte są rozwiązania, które wzmocnią klasę średnią. Wiele zmian przed nami, ale poprawia się produktywność, efektywność i w ślad za tym muszą iść lepsze zarobki - tłumaczył.



Jak dodał, Polski Ład to także utworzenie ponad 500 tys. nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych kilku lat. Zdaniem premiera stworzenie tych miejsc pracy jest możliwe poprzez przyciąganie inwestycji i tworzenie warunków do inwestowania w Polsce.



Polski Ład ma trzy zasadnicze cechy: jest kompleksowy, jest bardzo dobrze przeliczony, przeanalizowany, przemyślany, i służy całemu społeczeństwu. Służy także tym, którzy dzisiaj zarabiają po 50-70 tys. zł, są dużo lepiej sytuowani od innych, ponieważ poprzez zmniejszenie nierówności stworzymy lepsze warunki do życia dla wszystkich - przekonywał szef rządu.



Wskazał, że celem Polskiego Ładu jest "osiągnięcie europejskiego standardu życia". "To jest cel celów" - podkreślił. Ocenił, że Polski Ład jest realizacją "polskiego marzenia" na wzór "american dream".





"Zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt"

Premier zapowiedział, że wszystkim przedsiębiorcom zarabiającym do 10 tys. zł, którym nie opłaca się rozliczanie wg skali podatkowej lub podatku linowego, zaoferowany zostanie ryczałt, czyli podatek przychodowy.



Dla tych, co zarabiają do 10 tys. zł miesięcznie, mam propozycję - zastanówcie się, czy nie lepiej przejść na ryczałt. Bo obniżamy stawki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgniarek, którzy są na działalności, obniżamy stawki z 17 proc. dla 14 proc. Tym, którzy są na stawce 15 proc., np. dla informatyków, obniżamy stawki do 12 proc. - powiedział Morawiecki.



Przypomniał także, że zostały podniesione limity przychodów, do których można rozliczać się ryczałtem.



Ten ryczałt, z którego od początku tego roku skorzystało 65 tys. przedsiębiorców, od stycznia tego roku podnieśliśmy z 250 tys. euro do 2 mln euro, czyli do 9 mln zł. To nie są małe obroty, także dla sklepów, także dla innych branż, warsztatów, wolnych zawodów. Do 9 mln zł przychodów można skorzystać z ryczałtu - powiedział Morawiecki.



Przypomniał także o już wprowadzonych rozwiązaniach, a więc o małym ZUS, o możliwości prowadzenia działalności bez rejestracji, o obniżce CIT z 19 do 9 proc. Do tego zapowiedział zmiany, jakie w ramach Polskiego Ładu mają zostać wprowadzone - czyli ulga na badania i rozwój, na prototyp i na wdrożenie.



Według KPRM na reformie Klina Podatkowego skorzysta 18 milionów Polaków, czyli 2/3 podatników.