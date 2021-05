9 na 10 przedsiębiorców obawia się zmian, które może wprowadzić Polski Ład. Jak wynika z ogólnopolskiego badania, przeprowadzonego dwa tygodnie po prezentacji programu gospodarczego PiS na próbie ponad 2300 podmiotów, aż 87% procent właścicieli firm ocenia, że nowy system podatkowy będzie niekorzystny.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Przedsiębiorcy najbardziej obawiają się przede wszystkim większych obciążeń - podatków, danin i składek, które będą musieli odprowadzać na rzecz państwa po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Aż 85 proc. osób twierdzi, że ich składki zdrowotne wzrosną po wprowadzeniu Polskiego Ładu, a tylko 2 proc. że ich składka zmaleje - mówi Włodek Markowicz z firmy inFakt.

Firmy już szukają metod na uniknięcie strat. Połowa zapowiada, że będzie szukać korzystniejszych rozwiązań podatkowych, co czwarta firma będzie podnosić ceny, a co piąta zmieni formę na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Co dziesiąty przedsiębiorca myśli o zawieszeniu działalności, a co dwudziesty o jej zakończeniu.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu z 85,5 tys. do 120 tys. zł, likwidacja odliczania składki zdrowotnej z PIT i uzależnienie jej wysokości od dochodów przy jednoosobowych działalnościach gospodarczych, inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.