W kalendarzu już wiosna, dni stają się coraz dłuższe a temperatura rośnie. To oznacza, że już niedługo musimy zmienić czas z zimowego na letni. Kiedy przestawiamy zegarki? W tym roku to wyjątkowy dzień.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Data, kiedy przestawiamy zegarki zbliża się do nas wielkimi krokami. W tym roku na czas letni przejdziemy w wyjątkowym momencie. Wszystko wskazuje na to, że Wielkanoc będzie krótsza.

Zmiana czasu nastąpi w nocy z soboty 30 marca na niedzielę 31 marca 2024. Wtedy wskazówki zegara trzeba przesunąć o jedną godzinę do przodu, czyli z godziny 2:00 na 3:00 w nocy. 31 marca w tym roku to przypomnijmy Niedziela Wielkanocna. Święta będą więc o godzinę krótsze.

Dlaczego zmieniamy czas?

Często zastanawiamy się po co w ogóle zmieniamy czas. Głównym celem takiego rozwiązania jest dostosowanie rytmu dnia do pór roku, to umożliwia oszczędność energii elektrycznej dzięki większemu wykorzystaniu światła słonecznego.

W okresie letnim, przesunięcie zegarów o godzinę do przodu powoduje, że wieczory są dłuższe, a my zużywamy mniej energii na oświetlenie.

Zmiana czasu – poważne skutki dla zdrowia

Okazuje się, że zmiana czasu nie pozostaje obojętna dla zdrowia. Nasze hormony są wydzielane zgodnie z określonym dobowym rytmem, dlatego przy zmianie czasu wahania hormonów mogą utrzymywać się przez wiele dni, nawet po pozornie nieznacznym przesunięciu wskazówek w zegarkach.

Przez jakiś czas w ciągu dnia możemy odczuwać wzmożoną senność i bezsenność nocą, możemy czuć się rozbici i zdekoncentrowani. Może nam towarzyszyć obniżenie nastroju, irytacja, nerwowość i rozdrażnienie.

Zmiana czasu, ale nie wszędzie

W krajach członkowskich Unii Europejskiej czas jest zmieniany dwa razy w roku - z zimowego na letni w ostatnią niedzielę marca i z letniego na zimowy w ostatnią niedzielę października.

Nie wszystkie kraje decydują się na przestawianie zegarów. Niektóre państwa, takie jak np. Armenia, Białoruś, Ekwador, Indie, czy Rosja, zrezygnowały z takiego rozwiązania. W Polsce po raz pierwszy zmieniono czas w 1916 roku, podczas I wojny światowej, będąc pod okupacją niemiecką.

Czas letni w tym roku będzie obowiązywał do niedzieli, 27 października. Wtedy wrócimy do czasu zimowego.