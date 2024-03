Początek tygodnia zapowiada się jeszcze pochmurny z opadami deszczu oraz chłodny, nocami przymrozki. Od wtorku opady zaczną zanikać i stopniowo zacznie napływać do Polski coraz cieplejsze powietrze. Koniec tygodnia będzie już słoneczny i bardzo ciepły z temperaturą przekraczającą 20°C.

/ IMGW /

Synoptycy mają bardzo dobre informacje jeśli chodzi o pogodę na Wielkanoc. Początek tygodnia zapowiada się jeszcze chłodny i pochmurny, ale od środy wszystko zacznie iść w dobrym kierunku.

Poniedziałek: Będzie pochmurno z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. Miejscami niewykluczone burze, głównie na południu i wschodzie kraju. Temperatura od 5°C do 10°C. W nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju przymrozki do -3°C, w rejonach podgórskich Karpat do -5°C. Lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz i w górach porywy wiatru do 60 km/h.

Wtorek: Nadal będzie pochmurno z opadami deszczu na północnym wschodzie; na pozostałym obszarze kraju już słonecznie i bez opadów. Temperatura od 7°C do 11°C. Noc z wtorku na środę bez przymrozków. Wiatr powieje słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu kraju porywisty, południowy i południowo-wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 100 km/h.





Środa: Będzie już słonecznie i coraz cieplej. Temperatura wyniesie od 10°C do 18°C. Wiatr powieje umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-wschodni. W rejonach podgórskich i nad morzem porywy wiatru do 60 km/h.