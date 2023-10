To smutne, że nasz kraj przedkłada zdziczałe gatunki nad gatunki rodzime. Współczesna Australia nie identyfikuje się z gatunkami, które tu ewoluowały, ale miejmy nadzieję, że to się teraz zmieni - skomentował decyzję o odstrzale koni Richard Swain, ambasador rady ds. gatunków inwazyjnych, cytowany przez "The Sydney Morning Herald".

Gazeta wyjaśnia, że zdziczałe konie niszczą drogi wodne i busz, przyczyniając się do wyginięcia rodzimych gatunków zwierząt i roślin (m.in. żaby corroboree, szczura szerokozębnego i rzadkich storczyków alpejskich). Powodują też wyceniane na miliardy dolarów szkody w rolnictwie Nowej Południowej Walii.

Poprzednio zabijanie ze śmigłowców brumby odbyło się w 2000 r. (zastrzelono wówczas 600 zdziczałych koni). Akcja spotkała się jednak z ogromnymi protestami inspirowanymi przez obrońców zwierząt. Okazało się, że jeszcze po wielu dniach od postrzelenia ranione konie dogorywały w męczarniach. Pokłosiem tej akcji było wstrzymanie na ponad dwie dekady tej metody tępienia brumby.