Po tym gdy w 2019 roku Edoardo wygrał konkurs piękności, pracował jako model, brał udział w pokazach znanych firm. Chciał zostać aktorem, był tancerzem i pływakiem. Gdy jednak osiągnął cel i trafił na wybiegi słynnych domów mody, poczuł powołanie i kompletnie zmienił swoje życie.

"W wieku 21 lat jestem na drodze, by - jeśli Bóg zechce - zostać księdzem" - napisał Edoardo Santini w mediach społecznościowych. Jak wyznał, od dzieciństwa nosił w sobie pytanie, co to znaczy być w Kościele. Przyznał zarazem, że długo "różne obawy" nie pozwalały mu zgłębić tej kwestii.

Potem złożył prośbę u swojego biskupa i rozpoczął przygotowania, by wstąpić do seminarium. Zaczął studiować teologię, pomaga w dwóch parafiach w archidiecezji florenckiej.

"Czy zostanę księdzem? Nie wiem, jestem tu, by to odkryć" - napisał Santini. Dodał: "Jestem Edoardo, mam 21 lat i jestem szczęśliwy".