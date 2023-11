Ważący 1668 gramów ziemniak zdobył tytuł największej wielkopolskiej pyry. Zwycięska bulwa urosła we wsi Modła Królewska. W sobotę w wielkopolskim Liskowie odbył się również konkurs na najsmaczniejsze danie z ziemniaków.

Największą pyrę zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Modła Królewska w powiecie konińskim / Tomasz Wojtasik / PAP

W trzeciej edycji konkursu udział wzięli przedstawiciele 70 Kół Gospodyń Wiejskich z całej Wielkopolski.

Celem konkursu jest kultywowanie regionalnych tradycji kulinarnych i uczczenie zbiorów. Oprócz wyboru największej pyry, to także okazja do zebrania wiedzy o potrawach regionalnych z ziemniaków. Koła Gospodyń Wiejskich prezentują swoje unikatowe i nigdzie niespotykane potrawy z ziemniakami - powiedział wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.



Głównym kryterium wielkości pyry była jej waga. Do konkursu zgłoszono 47 okazów, które ważono publicznie. Ziemniaki pochodziły z tegorocznych zbiorów.



Największą pyrę zaprezentowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze wsi Modła Królewska w powiecie konińskim. Za ziemniak o wadze 1668 g zdobyły pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 1 tys. zł.



Na drugim miejscu, z nagrodą 700 zł, uplasował się ważący 1492 g ziemniak z Koła Gospodyń Wiejskich w Rychwale, także z powiatu konińskiego. Na trzecim miejscu, ex aequo, Gminna Rada Kobiet w Gołuchowie (powiat pleszewski) oraz KGW w Krzykosach (powiat średzki) zaprezentowały ziemniaki o wadze po 1490 g. W tym przypadku nagrody wyniosły po 500 zł.



Jak przypomniał wicemarszałek Grabowski, w ubiegłym roku zwycięska pyra wyrosła we wsi Budy Liskowskie (powiat kaliski), osiągając wagę 2276 g. Podczas pierwszej edycji zwycięski kartofel ważył 2022 g.



Jak widać waga ziemniaka spadła, ale za to w tym roku zgłosiła się rekordowa liczba Kół Gospodyń Wiejskich, o 20 więcej w porównaniu z ubiegłym rokiem. To dowód na to, że ludzie chcą się integrować i wspólnie spędzać czas - powiedział.



W konkursie na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaków zwyciężyło KGW w Będziechowie (powiat turecki). Członkinie koła przygotowały danie pn. "Ziemniaczane love", czyli zupę ziemniaczaną, krem z pieczonych ziemniaków z żelaznymi kluskami oraz szarpaną kaczkę. Nagroda wyniosła 1500 zł.Na II miejscu, z nagrodą 1 tys. zł, uplasowało się KGW Dębe-Szkurłaty (pow. kaliski) za potrawę zakartacze, czyli kluski ziemniaczane nadziewane mięsem.



Natomiast nagrodę w wysokości 700 zł i trzecie miejsce za danie "kurczę pieczone farszem gryczanym nałożone" zdobyła Gminna Rada Kobiet w Gołuchowie (pow. pleszewski).



Organizatorem konkursu był Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.