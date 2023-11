Wielkie stalowe moduły przypominające klocki do układania zostaną ustawione wokół zagrożonej niestabilnością słynnej zabytkowej wieży Garisenda w Bolonii. Projekt ten opracowała i zrealizuje firma, która była zaangażowana w podniesienie wraku statku Costa Concordia.

Symbole Bolonii - wieże Garisenda i Asinelli / Shutterstock

W październiku eksperci alarmowali, że zbudowana w XII wieku 48-metrowa bolońska Garisenda jest w coraz gorszym stanie. Stwierdzili oni wibracje smukłej konstrukcji, która ze stojącą obok 97-metrową wieżą Asinelli stanowi symbol stolicy włoskiego regionu Emilia-Romania.

Specjaliści zastrzegli zarazem, że wibracje te to kwestia zaledwie kilku milimetrów, ale jest to "anomalia", która niepokoi komitet techniczno-naukowy zajmujący się dwie wieżami. Zdaniem niektórych istnieje ryzyko zawalenia się zabytku, a zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego stało się bardziej realne.

Teren wokół Garisendy został zamknięty

To sprawiło, że władze miasta podjęły decyzję o natychmiastowym zamknięciu terenu wokół Garisendy, otoczeniu jej barierkami i zmianie ruchu ulicznego w pobliżu.



Szybko przystąpiono też do opracowania projektu ratowania zabytku oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom znajdującym się w pobliżu.



Po to, by zabezpieczyć Garisendę, zamontujemy wielkie moduły ze stali. Można je porównać do olbrzymich klocków- powiedział lokalnemu dziennikowi "Il Resto del Carlino" Fabrizio Ferrari z firmy, która zajmie się umocnieniem "chorej wieży", jak mówi się o niej w Bolonii. Eksperci tej firmy prowadzili skomplikowane prace inżynierskie po katastrofie wycieczkowca Costa Concordia i zawaleniu się mostu w Genui.



Moduły utworzą barierę wysokości do 5 metrów, chroniącą teren zagrożony odpadaniem fragmentów zabytku czy jeszcze poważniejszym zagrożeniem.



Kolejnym etapem będą prace konserwacyjno- budowlane, które mają nie dopuścić do zawalenia się symbolu miasta. Nie zapadła jeszcze decyzja, na czym będą one polegać. Rozważa się nawet demontaż wieży i jej ponowne zbudowanie - podały miejscowe media.