Każdego roku naukowcy na świecie dokonują niezwykłych odkryć w dziedzinie biologii. Rok 2024 nie był pod tym względem wyjątkiem, a lista nowych gatunków ptaków, jakie udało się zidentyfikować, wzbudza szczególny podziw. Naukowcom udało się wychwycić aż pięć nowych gatunków. To dobry wynik, ponieważ ptaki są najlepiej zbadanymi zwierzętami.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na świecie mamy już 11 tys. gatunków ptaków, które zostały przebadane i wydawać by się mogło, ze pula nowych gatunków już się wyczerpała. Nic bardziej mylnego. Jak się okazuje, w 2024 roku naukowcy natrafili aż na pięć nowych gatunków. To ciekawa liczba - wyjaśnia prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Pięć nowych gatunków, które odkryto w 2024 roku to: lelek timorski (Caprimulgus ritae), oceannik andyjski (Oceanites barrosi), tarczomrowiec rdzawy (Sakesphoroides niedeguidonae), żałobnik andyjski (Trichothraupis griseonota) i gigancik północny (Patagona chaski).

To największy gatunek kolibra, odkryty na obszarach górskich Ameryki Południowej, to fascynujący przypadek adaptacji do ekstremalnych warunków wysokościowych, wykazujący unikalne wzorce migracji i adaptacji fizjologicznych. Zobaczymy, że wskazane gatunki, poza nazwami naukowymi otrzymały także polskie nazwy, a to za sprawą kolegów - Marka Kuziemko i Pawła Mielczarka, na bieżąco aktualizujących listę ptaków świata. To niezwykle ważne dla popularyzacji wiedzy ornitologicznej oraz łatwiejszego dostępu do informacji dla polskojęzycznych odbiorców. Ich praca pozwala na łączenie nauki z kulturą i tradycją językową - tłumaczy profesor.

Odkrycie nowych gatunków ptaków to nie tylko poszerzenie listy taksonomicznej, ale również zrozumienie ich unikalnych cech anatomicznych, biochemicznych i fizjologicznych. Prof. Tryjanowski podkreśla, że takie badania mogą zmienić nasze postrzeganie biologii jako nauki, ale przede wszystkim przypominają, jak ważna jest ochrona przyrody.

Każde z tych odkryć pochodzi z obszarów zagrożonych przez zmiany klimatyczne i działalność człowieka. Dlatego ochrona naturalnych siedlisk staje się nieodzownym elementem współczesnej nauki i polityki. Nowe gatunki odkryte w 2024 roku przypominają, że nasza planeta wciąż kryje wiele tajemnic. Warto je badać, dlatego czekamy na młodych adeptów nauk biologicznych, jak widać wiele jest jeszcze do odkrycia - dodaje poznański naukowiec.