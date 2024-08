Wielu miłośników psów stara się przychylić nieba swoim pupilom. Rozpieszcają je frykasami czy kompletują dla nich modną garderobę. Teraz mogą im sprezentować nawet perfumy. Zapach Fefe dla psów stworzył włoski duet Dolce & Gabbana.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Fefe to pierwszy zapach dla psów wprowadzony na rynek przez duży dom mody. Perfumy zostały nazwane na cześć miniaturowego pudla należącego do Domenico Dolce. We flakonie, za który marka liczy sobie 99 euro (równowartość ponad 426 zł), znajdziemy bezalkoholową mgiełkę, na którą składają się "świeże i delikatne nuty ylang ylang, piżma i drzewa sandałowego. To delikatny i otulający zapach przeznaczony do codziennej pielęgnacji - informuje na swojej stronie Dolce & Gabbana.



Tę kompozycję stworzyła mistrzyni perfumiarstwa, Emilie Coppermann, która wcześniej pracowała z takimi markami jak Givenchy czy Roberto Cavalli. Zapach jest sprzedawany w eleganckiej, zielonej, szklanej butelce, ozdobionej odlewem psiej łapki, pokrytej 24-karatowym złotem.



Oczywiście produktu nie należy aplikować bezpośrednio na sierść psa. Zgodnie z informacją przekazaną przez dom mody, zapach należy rozpylić na dłonie lub szczotkę a następnie rozprowadzić na sierści psa zaczynając od grzbietu w kierunku ogona.