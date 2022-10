Nieostrożny kierowca zniszczył liczące 500 lat, drewniane drzwi do najstarszej w Japonii toalety. Jest ona położona w świątyni Tōfuku-ji w Kioto.

Turyści zaglądający do hali głównej świątyni Tofukuji / Shutterstock

Najstarsza w Japonii toaleta została zniszczona przez nieostrożnego kierowcę, który omyłkowo nacisnął pedał gazu, kiedy auto było na wstecznym, i z impetem staranował 2-metrowe, drewniane drzwi prowadzące do liczącej pół tysiąca lat ubikacji.

O zgrozo, 30-latek jest pracownikiem Kyoto Heritage Preservation Association - organizacji mającej dbać o zabytkowy kompleks świątyń Tōfuku-ji. Zaparkował swoją fioletową Toyotę WiLL Vi obok budynku, ruszył, by jechać do domu.

Nikomu nic się nie stało, bo w świątyni była w tym czasie zamknięta dla zwiedzających.

Na szczęście zabytkowe drzwi da się naprawić.

Zabytkowa toaleta została zbudowana w okresie Muromachi, około 500 lat temu na użytek setki mnichów, zamieszkujących w tym czasie w świątyni. To rząd 20 ubikacji, które były w użytku do początków okresu Meiji, czyli aż do pierwszych lat XX wieku. Wyglądają jak dziury wcięte w bloku kamienia. Pomieszczenie to zostało umieszczone za ścianą sali, w której mnisi spędzali wiele godzin na medytacji.