Węgierska winiarnia Szepsy została okrzyknięta najlepszą winiarnią w Europie na prestiżowej gali Golden Vines Awards 2022 we Florencji. „To rzecz bez precedensu” – powiedział Istvan Szepsy junior, który odebrał nagrodę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jednocześnie jego ojciec, Istvan Szepsy senior, został uhonorowany nagrodą Golden Vines Hall of Fame Award 2022.

W zasadzie nie przychodzi mi do głowy inna nagroda na świecie, która jest tak ważna dla budowania marki: Hall of Fame Award jest największą nagrodą całej imprezy. Po raz pierwszy węgierska marka znalazła się obok najlepszych międzynarodowych marek - powiedział Szepsy junior w wypowiedzi dla węgierskiego portalu Dining Guide. Jesteśmy na londyńskim rynku od 22 lat, dlatego zostaliśmy zauważeni - dodał.



Nagrody Golden Vines Awards zostały rozdane w niedzielę podczas uroczystej gali w Palazzo Vecchio, historycznym ratuszu we Florencji. Była to druga edycja zainaugurowanego we wrześniu 2021 roku przez Liquid Icons wydarzenia. W selekcji win uczestniczyło prawie 1 tys. profesjonalistów ze 106 krajów.



Szepsy senior to jeden z najbardziej znanych i cenionych węgierskich winiarzy. Jego rodzina zajmowała się uprawą winorośli i produkcją tokaju w północno-wschodnich Węgrzech od XVI wieku.