Podpisano dwuletnią umowę na obsługę Wrocławskiego Roweru Miejskiego. Wszystkie stacje zostaną zimą odnowione, pojawią się też nowe i będzie więcej rowerów. Ratusz chce doprowadzić do takiej sytuacji, że na każdym wrocławskim osiedlu będzie przynajmniej jedna stacja roweru miejskiego.

Wrocław czeka rowerowa rewolucja / UM Wrocław / Materiały prasowe

Zmiany dot. Wrocławskiego Roweru Miejskiego wprowadzane są w momencie, gdy wiele miast myśli o rezygnacji z tego typu udogodnień dla mieszkańców.



My zdecydowaliśmy, że nie będziemy z tego rezygnować, ponieważ u nas jest to wartościowy element systemu. Traktujemy to jako wspomaganie zmiany nawyków mieszkańców - tłumaczyła Monika Kozłowska-Święconek - dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Wrocławia. Rowerem miejskim można szybko dojechać do pętli tramwajowej czy przystanku kolejowego, tam go zostawić i pojechać dalej w podróż - podkreślała.

Statystyczne dane z wypożyczeń we wszystkich miastach, w których jesteśmy w tym roku, pokazują, że odbicie jest gigantyczne. Ludzie w tej chwili rezygnują z samochodów albo mniej tankują, bo jeżdżą rowerem. Okazuje się, że to jest fajne - mówił Tomasz Wojtkiewicz - prezes firmy Nextbike Polska. W sumie we Wrocławiu od nowego sezonu będzie 230 stacji (o 10 więcej niż do tej pory) oraz 2300 rowerów (100 więcej niż obecnie). Stacje będą wyposażone w totemy i stojaki, a 40 z nich również w pompki rowerowe. W ofercie będą również dostępne rowery elektryczne, tych operator zapewni 100 sztuk, oraz tzw. rowery nietypowe, w tym handbike, cargo czy tandemy, które będzie można wypożyczyć po wcześniejszym zamówieniu - zapowiadał.

Budujemy 35 kilometrów nowych dróg rowerowych wszędzie tam, gdzie powstają nowe trasy samochodowe lub dla komunikacji zbiorowej. Te 5 inwestycji to TAT - nowa trasa autobusowo-tramwajowa na Nowy Dwór. Powstaje tam 7 km dróg rowerowych. Po zakończeniu prac będzie można przejechać rowerem z pl. Orląt Lwowskich na pętlę autobusową na Nowym Dworze - przekazała Monika Kozłowska-Święconek, dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności.

Co pokazują statystyki?

Jak podaje miasto - ruch rowerowy na ważnych skrzyżowaniach we Wrocławiu wzrósł od kilku do kilkunastu procent w porównaniu z rokiem 2018. Najwięcej rowerzystów korzysta z trasy rowerowej na Powstańców Śląskich. W ciągu godziny przez skrzyżowanie z ulicą Swobodną przejeżdża nawet ponad 1000 cyklistów. Porównaliśmy te dane z danymi systemu ITS, który monitoruje ruch na całym skrzyżowaniu i wynika z tego, że co czwarty pojazd przejeżdżający przez skrzyżowanie w ciągu godziny to rower - wyliczała Urszula Jagielnicka z Biura Zrównoważonej Mobilności Urzędu Miasta Wrocławia.

Pierwsze 20 minut jazdy Wrocławskim Rowerem Miejskim nadal będzie darmowe, ale za kolejne 40 minut trzeba będzie w nowym sezonie zapłacić więcej - nie 2 złote jak do tej pory, a 3 złote. Kolejna rozpoczęta godzina to koszt 6 złotych.