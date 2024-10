Kuba Rozpruwacz zdemaskowany - czy to możliwe? Okazuje się, że tak. Książka "Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal" (Tożsamość Kuby Rozpruwacza: Ujawnienie) Russella Edwardsa rozwiewa wszelkie wątpliwości.

Zdjęcie ilustracyjne zaczerpnięte z Illustrated London News. Pierwotnie opublikowane w Londynie w 1888 r. / East News / East News

Russell Edwards w najnowszej książce "Naming Jack the Ripper: The Definitive Reveal" ujawnia prawdziwą tożsamość Kuby Rozpruwacza. Ustalenia opiera o dowód rzeczowy, który kupił na aukcji w 2007 roku. To szal Kuby Rozpruwacza pozostawiony na miejscu zbrodni i przywłaszczony przez jednego z policjantów.

Tajemniczy seryjny morderca ma na sumieniu życie pięciu prostytutek z ubogiej wschodniej dzielnicy Londynu Whitechapel. Niewykluczone, że jego ofiar było więcej.



Szal znaleziono 30 września 1888 obok ciała Catherine Eddowes. Został on poddany badaniu daktyloskopijnemu, które wykazały na nim ślady krwi i spermy. Przeprowadzone testy DNA potwierdziły, że krew należała do zabitej kobiety, natomiast kod genetyczny nasienia zbliżony był do DNA członków rodziny Aarona Kośmińskiego.

Aaron Kośmiński był polskim fryzjerem i przez wiele lat podejrzanym w sprawie Kuby Rozpruwacza. Urodził się w 1865 roku w Kłodawie, wówczas części Królestwa Kongresowego. W latach 80. XIX wieku wyemigrował do Anglii i zamieszkał w dzielnicy Whitechapel, gdzie doszło do serii brutalnych morderstw przypisywanych Rozpruwaczowi.



Autor Russell Edwards utrzymuje, że wiktoriańska policja miała wiele uzasadnionych podejrzeń wobec Kośmińskiego, który znany był z mizoginistycznego zachowania. Nigdy jednak nie został on formalnie oskarżony o morderstwa prostytutek.



Pojawiły się również wątpliwości co do procedury wykonanych badań DNA. Jednak to książki nie dyskredytuje, tylko poddaje pod wątpliwość niektóre z ustaleń autora.

Aaron Kośmiński zmarł w 1919 roku. Pozostaje więc pytanie, czy Kuba Rozpruwacz zabrał swoje tajemnice do grobu.