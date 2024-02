Wielka Brytania, będąca piątym co do wielkości importerem herbaty na świecie, pozyskuje ponad połowę importowanej herbaty z Kenii i Indii, co uzależnia ją od szlaku przez Morze Czerwone i Kanał Sueski.

Liście herbaty są wysyłane na Wyspy w celu przetworzenia i zapakowania. Według Instytutu Eksportu i Handlu Międzynarodowego (IEIT) Brytania jest dziesiątym największym na świecie eksporterem herbaty.