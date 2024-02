Pół miliona gospodarstw domowych w australijskim stanie Wiktoria zostało pozbawionych elektryczności. To skutek burzy, która uszkodziła sieć przesyłową i wymusiła zamknięcie elektrowni Loy Yang - poinformowały władze stanowe.

Burza uszkodziła sieć przesyłową. Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Należąca do koncernu AGL elektrownia wytwarza około 30 proc. zużywanej w Wiktorii elektryczności.

Zatrzymanie jej pracy doprowadziło do gwałtownego skoku cen maksymalnych z ok. 200 do 16 tys. dolarów australijskich za megawatogodzinę - podał operator rynku AEMO.