Damian Lewis - znany brytyjski aktor kojarzony z takich seriali jak „Homeland” czy „Kompania Braci” - wcielił się w zupełnie nową rolę - pasterza! Przegnał przez most London Bridge stado owiec.

Damian Lewis / Shutterstock

To 800-letnia tradycja. Upamiętnia prawo wolnych obywateli londyńskiego City do przepędzania owiec przez rzekę, bez płacenia za to podatku.

Damian Lewis posiada tytuł "Freeman of the City of London", podobnie jak jego brat, ojciec i pradziadek. Został poproszony, by stanąć na czele grona szacownych obywateli, którzy co roku kultywują tę tradycję.