Niesamowity efekt pracy australijskiego fotografa Scotta Jona McCooka. Od 10 lat robi on zdjęcia z powietrza zachodniej Australii oraz Nowej Zelandii. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to np. sadzone jajko, pępek kobiety lub fajerwerki. W rzeczywistości to jednak zapierające dech w piersiach zdjęcia krajobrazów.

"Niebieskie oczy", czyli Zatoka Rekinów / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News Zanim przyjrzymy się dokładnie fotografiom, to wydaje nam się, że widzimy np. jajka sadzone - a w rzeczywistości do krajobraz Wheatbelt - regionu w zachodniej Australii. Na innych mokradła Alcoa przypominają gigantyczne fajerwerki. Z kolei nowozelandzki lodowiec Fox wygląda niczym kobiecy pępek. "Kobiecy pępek", czyli lodowiec Fox / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News "Słońce", czyli Zatoka Rekinów / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News Stworzenie tego szczególnego portfolio krajobrazów z powietrza zajęło mi prawie 10 lat. W większości przypadków używaliśmy bardzo starej Cessny. Latała z prędkością 180-200 km/h, bez drzwi - opowiada Scott Jon McCook. "Naczynia krwionośne", czyli Zatoka Rekinów / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News "Czerwone krwinki", czyli Zatoka Rekinów / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News "Rosnąca roślina", czyli Zatoka Rekinów / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News Na ogół lataliśmy na wysokości 457 metrów - czasami wyżej. Gdy fotografowaliśmy "jajka sadzone", schodziliśmy niżej - relacjonuje. "Jajka sadzone" / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News "Ugotowane jajko" / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News Jestem uzależniony od fotografii z lotu ptaka. Zacząłem ok. 10 lat temu i to mój główny zastrzyk dopaminy. Patrzeć na fotografowany obiekt i dostrzegać naturę w całym jej ogromie to czysta błogość - mówi fotograf. "Fajerwerki", czyli mokradła Alcoa / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News "Łabędź z piasku", czyli Zatoka Rekinów / Mediadrumimages/Scott Jon McCook/Media Drum/East News / East News Zobacz również: Koszmar w turystycznym raju: Plaże na Bali toną w śmieciach