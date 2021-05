26 maja będziemy obchodzić Dzień Matki. Mimo że do święta pozostały jeszcze dwa tygodnie, warto już dzisiaj zastanowić się nad tym, jak uczcić ten dzień, jaką niespodziankę przygotować. Oto kilka naszych propozycji własnoręcznie robionych prezentów. Taki podarunek wzruszy niejedną mamę

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki! / Pixabay

Początków tradycji obchodzenia Dnia Matki można doszukać się w starożytności, chociaż wówczas święto miało bardziej religijny charakter. Grecy i Rzymianie otaczali kultem matki-boginie - stanowiące dla nich symbole płodności i urodzaju. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, tradycja ta na pewien czas zanikła - była traktowana jako święto pogańskie.

Dzień Matki przypominający ten, w jaki sposób obchodzimy go obecnie, wywodzi się z siedemnastowiecznej Anglii. Czwartą niedzielę Wielkiego Postu nazywano "Niedzielą u Matki" i był to dzień wolny od pracy. Anglicy odprawiali wówczas msze w katedrach, a następnie obdarowywali swoje mamy kwiatami i słodyczami w zamian za otrzymane błogosławieństwo.

Nie tylko 26 maja

W Polsce Dzień Matki obecnie obchodzi się 26 maja. Jest tak od 1923 roku. W przedwojennej Polsce podobnie jak Wielkanoc, święto mam było ruchome, a pierwsze obchody Dnia Matki odbyły się w 1914 roku w Krakowie.

Co ciekawe, Polska to jednak jedyny kraj na świecie, w którym święto obchodzone jest właśnie 26 maja. W Rumunii, Portugalii lub w Hiszpanii mamy szczególnie docenia się w pierwszą niedzielę maja. Z kolei w drugą niedzielę - Dzień Matki obchodzi się w 77 innych państwach - między innymi w USA, Australii, Japonii, Turcji, RPA, na Kubie czy na Ukrainie.

Ta - nieco inna tradycja - wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Zapoczątkowała ją Ann Maria Reeves Jarvis, która 12 maja 1907 roku zorganizowała w kościele skromną uroczystość, aby uczcić pamięć po zmarłej matce.

W ciągu zaledwie pięciu lat od tego wydarzenia, Dzień Matki zaczęto obchodzić w każdym stanie USA. W końcu, w 1914 roku amerykański prezydent Woodrow Wilson ustanowił ten dzień świętem narodowym.

Ciekawostką jest, że pod koniec życia inicjatorka święta - Anna Maria Reeves Jarvis, zaczęła zabiegać o zniesienie Dnia Matki. Twierdziła, że jego obchody są już dalekie od pierwotnego założenia, a sama tradycja ulega postępującej komercjalizacji.

Najbardziej "egzotyczną" datą świętowania Dnia Matki pozostaje 22 grudnia. Wtedy swoje mamy obdarowują upominkami mieszkańcy Indonezji.

Jak dziękujemy mamom?

Kwiaty na Dzień Matki najlepiej samodzielnie zbierane / Pixabay

Dzień Matki obchodzony jest w ponad 140 krajach. Tego dnia mamy na całym świecie dostają bukiety kwiatów, słodycze lub inne drobne upominki. Niektóre kraje kultywują jednak nieco bardziej oryginalne tradycje.

Na przykład w Tajlandii, dzieci przyklękają przed matkami, w ten sposób wyrażając im wdzięczność za wychowanie. Wręczają im także kwiaty jaśminu.

W RPA dzieci ubierają się tego dnia w stroje w odcieniach różu i czerwieni - jednak tylko wtedy gdy ich mamy żyją. Jeśli już odeszły - zakładają na siebie odzież w kolorze białym.

Nieco podobny zwyczaj pielęgnowany jest także w Kanadzie i Australii. Tam - dzieci żyjących mam, przypinają do ubrań kolorowe goździki.

We Włoszech oraz w krajach byłej Jugosławii, dzieci starają się w Dzień Matki wyręczać je w codziennych obowiązkach. W Serbii stosowane jest nawet "łóżkowe więzienie". Dzieci nie pozwalają bowiem wyjść mamom z łóżka, dopóki te nie podarują im słodyczy. W zamian - wyręczają je w codziennych zadaniach, żeby mogła jak najdłużej wypoczywać.

Włosi, w Dzień Matki, zabierają rodzicielkę na obiad do restauracji.

Własnoręczne podarunki

Najczęściej Dzień Matki kojarzymy z obdarowywaniem naszych mam kwiatami, czekoladkami lub kosmetykami. Szkolną i przedszkolną tradycją jest z kolei wręczanie tego dnia własnoręcznie robionych laurek. Jak się okazuje, własnoręcznie wykonany prezent, nie musi być zarezerwowany do wykonania wyłącznie przez malucha, ale ten, w który włożymy czas i serce, wzruszy niejedną mamę nawet już dorosłego dziecka!

Co możemy zrobić, aby w wyjątkowy sposób pokazać mamie, jak bardzo ją kochamy?

Dobrym pomysłem może okazać się przygotowanie słoiczka bądź też pudełeczka z karteczkami, na których umieścimy kilka powodów, za co uwielbiamy nasze mamy, dlaczego jesteśmy z nich dumni, bądź też, za co im dziękujemy.

Innym pomysłem, będzie wywołanie i oprawienie w ramki kilku wspólnych zdjęć.

Można także własnoręcznie wykonać biżuterię dla mamy, albo przygotować domowe mydło w kostce - a właściwie w kształcie serca.

Domowe mydło na Dzień Matki? / Pixabay

Zamiast gotowych czekoladek - możemy z kolei samodzielnie upiec ciasto bądź na przykład pyszny chleb. Pamiętajmy, że nie tyle liczą się nasze zdolności kulinarne, co włożone w pracę serce!

Tego dnia, warto też szczególnie pamiętać o zapewnieniu mamie wypoczynku od codziennych obowiązków. To my zróbmy za nią zakupy, ugotujmy obiad, podlejmy kwiatki w ogrodzie.

Najpiękniejsze życzenia dla mam

Nieodłącznym elementem każdego Dnia Matki są życzenia. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji na to wyjątkowe święto.

Z okazji Twojego dnia Mamo. Za wczoraj i dziś, zawsze tak samo,

każdym czułym serca uderzeniem

i każdym z niego płynącym życzeniem

zdrowia, sił i codziennej radości

wraz ze słowami największej wdzięczności. Za wszystkie dla mnie trudy i starania składam Ci dzisiaj podziękowania.

Kochana Mamo - zacznę zwyczajnie,

że z Tobą w domu jest fajnie:

i w deszczu i w słotę, w smutku, w radości,

wspierasz i uczysz życia w miłości.

Dzisiaj za wszystko chcę Ci dziękować,

skromny bukiecik kwiatów darować

Za to, że zawsze jesteś przy mym boku,

Za to, że wskazujesz drogę mi w mroku,

Za to, że dni moje tęczą malujesz,

dziś Mamo z głębi serca Ci dziękuję.

Droga Mamo, najpiękniejsze składam Ci życzenia

z głębi serca płynące, czekają spełnienia.

Niechaj kłopoty znikną, sukcesów Ci tylko przybywa,

Zdrowie niech dopisuje, szczęście się nie ukrywa.

Wszystko, co piękne i wymarzone,

niech w Twoim życiu będzie spełnione

Życzę Ci od Boga radosnej zapłaty

i częstych bukietów od naszego taty!

Mam dla Ciebie bukiet życzeń,

Moja Mamo ukochana,

Niech Twa buzia będzie zawsze

Tylko roześmiana,

Niech Ci szczęście oraz zdrowie

Nieustannie dopisują

nich się Twoje marzenia

w każdym dniu realizują