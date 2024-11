Na aukcji we Francji sprzedano szkielet dinozaura w około 80 proc. składający się z oryginalnych kości, pochodzących sprzed 150 milionów lat. Nabywca zapłacił za niego 4,7 mln euro, czyli ponad 20 mln zł - podała agencja AFP.

Szkielet dinozaura o imieniu Vulcain / STEPHANE DE SAKUTIN/AFP / East News

To największy taki relikt, jaki był przedmiotem aukcji we Francji. Szkielet ma ponad 20 metrów długości. Należał do roślinożernego dinozaura - apatozaura, który za życia ważył około 20 ton i dożył około 45 lat. Odkrywcy nazwali go Vulcain.

W 75-80 proc. szkielet składa się z oryginalnych 300 kości, odnalezionych w 2018 roku w stanie Wyoming w USA. Dalsze prace archeologiczne w latach 2019-2021 sfinansował francuski inwestor i kości zostały przewiezione do Francji.

Szkielet zrekonstruowano. Do lata br. był eksponowany publicznie. Kości ułożono na metalowej konstrukcji, tak by dinozaur znajdował się w pozycji stojącej.

Nabywca zamierza wypożyczyć cenny obiekt któremuś z muzeów

Warunki sprzedaży na aukcji przewidywały, że przyszły właściciel umożliwi paleontologom dostęp do dinozaura, by mogli prowadzić badania. Egzemplarz ma wyjątkową wartość naukową.

Aukcja odbyła się w zamku Dampierre-en-Yvelines, około 50 km od Paryża. Nabywca, który łącznie z opłatami zapłacił 6 mln euro, nie ujawnił swego nazwiska.

Jest kolekcjonerem i zamierza wypożyczyć cenny obiekt któremuś z muzeów. Kilka placówek wyrażało zainteresowanie dinozaurem, ale nie mogły sobie pozwolić na jego kupno.