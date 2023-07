Pies dla wielu osób jest najlepszym przyjacielem i najwierniejszym towarzyszem życia codziennego. W Polsce Dzień Psa obchodzimy właśnie 1 lipca. Jest to nie tylko okazja do świętowania ze swoim pupilem, ale też do pochylenia się nad losem tych zwierząt, które nie miały szczęścia trafić do dobrego domu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Dzień Psa w Polsce Chociaż Międzynarodowy Dzień Psa przypada 26 sierpnia, to w Polsce obchodzimy go 1 lipca, została wyznaczona w 2007 roku przez redakcję miesięcznika "Przyjaciel Pies". Data ta nie jest przypadkowa. Początek wakacji dla wielu zwierzaków oznacza traumę i utratę domu - to wtedy szczekające czworonogi są najczęściej porzucane. Według Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w lipcu porzucanych jest o 30 proc. psów więcej niż w innych miesiącach. Nieodpowiedzialni opiekunowie wolą pozbyć się czworonoga niż zapewnić mu opiekę na czas wakacyjnego wyjazdu. Psy bywają przywiązywane do drzew, co zazwyczaj jest równoznaczne z wyrokiem śmierci w męczarniach, albo porzucane w odosobnionych miejscach. Zwierzęta, które dotychczas żyły wśród ludzi, mogą nie poradzić sobie w nowych warunkach. Przypadający na początek wakacji Dzień Psa ma wyczulić na problem porzuceń i trudności z jakimi mierzą się pękające w szwach schroniska dla bezdomnych zwierząt. Konsekwencje za porzucenie zwierzęcia Opiekun, który porzuca swoje zwierzę, również psa, musi liczyć się z odpowiedzialnością karną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoba, która porzuci psa może zostać skazana nawet na 5 lat więzienia - w przypadku czynu ze szczególnym okrucieństwem, lub zostać ukarana grzywną wysokości nawet 100 tys. złotych, która zostanie przeznaczona na cele charytatywne związane z ochroną zwierząt. Pomóż psom ze schroniska Każdy z nas może polepszyć sytuację czworonogów przebywających w schroniskach dla zwierząt. Decyzja o adopcji powinna być przemyślana i odpowiedzialna, nie każdy może sobie na nią pozwolić. Są jednak inne sposoby na polepszenie sytuacji schronisk i poprawę warunków przebywających tam zwierząt. Niektóre schroniska oferują możliwość adopcji wirtualnej, która polega na cyklicznej wpłacie wskazanej sumy na wybranego przez siebie psa. Można również zostać wolontariuszem schroniska, wyprowadzać zwierzęta na spacer i pomagać w codziennym funkcjonowaniu placówki. Warto również sprawdzić, czego potrzebuje konkretne schronisko i kupić najpotrzebniejsze rzeczy: często są to legowiska, smycze czy karma. Schroniska możemy również wesprzeć przekazując 1,5 proc. podatku przy rocznym rozliczeniu. Dzień Psa na świecie Międzynarodowy Dzień Psa obchodzony jest 26 sierpnia, jednak ma on nieco inny wymiar niż święto w Polsce. Jest to głównie dzień wdzięczności dla czworonogów pracujących w ratownictwie i innych służbach. Międzynarodowy Dzień Psa ma być też zachętą do adopcji pupila ze schroniska. Zobacz również: Miss Polonia 2023: Wygrała 26-letnia Ewa Jakubiec

