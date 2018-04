Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Kornel Morawiecki. Marszałka seniora Sejmu zapytamy o mijającą we wtorek ósmą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Czy istnieje szansa na spokojny i wyważony dialog wobec podziałów społecznych co do znaczenia wydarzeń z 10 kwietnia 2010 roku? Czy lider Wolnych i Solidarnych weźmie udział w oficjalnych obchodach rocznicy?

