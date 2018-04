Co eurodeputowany Karol Karski sądzi o wizycie wiceszefa KE Fransa Timmermansa w Polsce? „Myślę, że to jest taka sytuacja, której dawno należało się spodziewać. Od początku było wiadomo, że procedura sankcyjna wobec Polski będzie niekonkluzywna. Komisja Europejska weszła w pewną uliczkę nie zdając sobie sprawy, że nie będzie z niej wyjścia” – mówił polityk PiS w Popołudniowej rozmowie w RMF FM. O jutrzejszej 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej powiedział, że „powinniśmy starać się łączyć w kwestii zadumy i oddania hołdu osobom, które w Smoleńsku zginęły”. Pytany o pomnik ofiar katastrofy na placu Piłsudskiego w Warszawie, stwierdził, że „zdecydowała wola narodu”. Dopytywany, czy Polacy faktycznie chcieli monumentu akurat w tym miejscu, odpowiedział: „Nie sprowadzajmy tego, do tak wąskich zagadnień”. Były wiceszef MSZ uważa, że sytuacja byłaby inna, gdyby nie wcześniejsze decyzje prezydent Warszawy. „Grzech pierworodny został popełniony przez panią Hannę Gronkiewicz-Waltz, która nie wyraziła zgody na upamiętnienie wszystkich 96 ofiar katastrofy przed Pałacem Prezydenckim” – mówił gość Marcina Zaborskiego w RMF FM.

