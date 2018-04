"Wspominam Lecha i Marię Kaczyńskich jako ludzi bardzo światłych. (…) Lech Kaczyński spoglądał poza horyzonty (…). Dla mnie osobiście był on ostatnim wielkim liderem Europy Wschodniej" - zaznaczył w przeddzień 8. rocznicy katastrofy smoleńskiej były przywódca Ukrainy Wiktor Juszczenko, który w prezydenckim fotelu zasiadał w latach 2005-2010. Podkreślił, że on i Lech Kaczyński wiele czasu i starań poświęcali stosunkom polsko-ukraińskim. "Daleki jestem od myśli, że do 2010 roku wszystkie problemy między nami (Polakami i Ukraińcami) zostały rozwiązane, ale jestem przekonany, że te relacje (…) były już absolutnie lepsze. Dlatego dziś mówię z przykrością, że Polacy nie uświadomili sobie, kim naprawdę był prezydent Lech Kaczyński" - stwierdził.

