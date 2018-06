Na ten moment kibice nad Wisłą czekali 12 długich lat: niestety nie o takim powrocie reprezentacji Polski na mistrzostwa świata marzyli... Mundialowe zmagania w Rosji biało-czerwoni rozpoczęli od porażki z Senegalem 1:2. Wynik spotkania otworzyło w 37. minucie samobójcze trafienie Thiago Cionka. W 60. minucie po błędzie polskiej drużyny na listę strzelców wpisał się Mbaye Niang. Biało-czerwoni zdołali zdobyć gola kontaktowego - niestety za późno, by zdążyć odrobić straty: w 86. minucie świetnym uderzeniem głową Khadima Ndiaye pokonał Grzegorz Krychowiak.

19:49

Najważniejsze fakty. Zobaczcie krótkie podsumowanie meczu:

Grupa H:



Polska - Senegal 1:2 (0:1)



Bramki: 0:1 Thiago Cionek (37-samobójcza), 0:2 Mbaye Niang (60), 1:2 Grzegorz Krychowiak (86-głową).



Żółte kartki: Polska: Grzegorz Krychowiak. Senegal: Salif Sane, Idrissa Gueye.



Sędzia: Nawaf Shukralla (Bahrajn).



Widzów: 44 190.



Polska: Wojciech Szczęsny - Łukasz Piszczek (83. Bartosz Bereszyński), Thiago Cionek, Michał Pazdan, Maciej Rybus - Jakub Błaszczykowski (46. Jan Bednarek), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki - Arkadiusz Milik (73. Dawid Kownacki), Robert Lewandowski.



Senegal: Khadim Ndiaye - Moussa Wague, Salif Sane, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly - Ismaila Sarr, Alfred Ndiaye (87. Cheikhou Kouyate), Idrissa Gueye, Mbaye Niang (76. Moussa Konate) - Sadio Mane, Mame Biram Diouf (62. Cheikh Ndoye).

19:35

Tuż po meczu Robert Lewandowski podszedł do swojej obecnej na trybunach żony. Kamery pokazały, jak Anna Lewandowska próbowała pocieszyć męża. Zobaczcie zdjęcia:



19:31

"Pal sześć wynik. Można przegrać, ale przeraża poziom gry" - tak porażkę naszej kadry w meczu z Senegalem komentował na gorąco dziennikarz redakcji sportowej RMF FM i nasz wysłannik na mundial Patryk Serwański.



Zgadzacie się z nim? Jak Wy oceniacie pierwszy mundialowy występ biało-czerwonych w Rosji? Czekamy na Wasze głosy w sondzie i komentarze pod artykułem!



Ankieta Polska - Senegal 1:2. Jak w szkolnej skali oceniasz grę biało-czerwonych? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Polska - Senegal 1:2. Jak w szkolnej skali oceniasz grę biało-czerwonych? 6 - celujący 2% 5 - bardzo dobry 1% 4 - dobry 1% 3 - dostateczny 14% 2 - dopuszczający 24% 1 - niedostateczny 58%

głosów: 148

19:21

"Mundial dopiero się zaczyna!" - przypomina facebookowy profil Łączy nas Piłka...



19:17

"Te nasze mundialowe baloniki jednak szybko pękają. Pal sześć wynik. Można przegrać, ale przeraża poziom gry" - tak porażkę biało-czerwonych z Senegalczykami komentuje na gorąco wysłannik RMF FM na mistrzostwa świata Patryk Serwański...



19:13

"Jeszcze jeden!" - po golu Grzegorza Krychowiaka w 86. minucie cały stadion skandował te dwa słowa do ostatnich sekund potyczki z Senegalem.

Po meczu - jak donosi wysłannik RMF FM do Moskwy Mateusz Chłystun - nastroje wśród biało-czerwonych kibiców, czemu trudno się dziwić, są mizerne.

"Świętowania dziś nie będzie, ale jesteśmy z naszymi. Niech to będzie mobilizacja przed Kolumbią" - usłyszał nasz dziennikarz od kibiców z Białegostoku.

94. minuta

93. minuta

Atakujemy, ale Senegalczycy dobrze się bronią!



91. minuta

Grosicki dośrodkował z rzutu rożnego, pewnie interweniował senegalski bramkarz!

90. minuta

Rzut rożny dla Senegalu, wybijamy piłkę z naszego pola karnego!



4 minuty doliczone!



86. minuta

GOOOOL!!! TRAFIA GRZEGORZ KRYCHOWIAK!!!



84. minuta

Sarr pędził lewą stroną, został zatrzymany przez Rybusa, przewrócił się, doszło do małej przepychanki między zawodnikami, ale sędzia szybko uspokoił sytuację.



83. minuta

Senegalczycy od bramki, dalekie podanie na prawą stronę do Sarra, dobrze interweniuje Rybus.



81. minuta

Groźnie w naszym polu karnym, Szczęsny wybiega z bramki, odbija piłkę, ostatecznie udaje nam się ją wybić.



79. minuta

Rybus z lewej strony w pole karne, główkuje Kownacki, ale Ndiaye nie daje się zaskoczyć.



78. minuta

Podanie na lewą stronę do Rybusa, ten wbiega w pole karne, próbuje uderzyć, ale jego strzał zostaje zablokowany.



76. minuta

Zmiana w drużynie Senegalu: Nianga zastępuje Pape Moussa Konate.



73. minuta

Zmiana w polskiej ekipie: Milika zastępuje na boisku Dawid Kownacki.



72. minuta

Gueye z żółtą kartką. Faulował Krychowiaka.



70. minuta

Była okazja! Piszczek dośrodkował tuż przed bramkę do Milika, ale ten uderzył obok słupka.



60. minuta

GOL DLA SENEGALU!

Krychowiak próbował zagrać do Bednarka, piłkę przejął Niang, Szczęsny wybiegł z bramki, Senegalczyk go przelobował, Bednarek nie zdołał go dogonić i przegrywamy z Senegalem już 0:2...

58. minuta

Nie tylko polscy kibice czekają na pierwszego gola dla biało-czerwonych:







56. minuta

Rybus trochę za mocno próbował dośrodkować, piłka minęła pole karne, ale dobiegł do niej Piszczek: uderzył bez przyjęcia, niestety obok bramki!



54. minuta

Mane na lewą stronę do Sarra, ten w pole karne, ale przy próbie oddania strzału z piłką minął się Diouf.



52. minuta

Senegalczycy popędzili lewym skrzydłem, dośrodkowali w nasze pole karne, na szczęście zdołaliśmy zablokować akcję!



50. minuta

Lewandowski wykonuje rzut wolny, piłka leci nad murem, niestety skutecznie piąstkuje Ndiaye!





49. minuta

Mogło być groźnie: w kierunku senegalskiej bramki pędził Robert Lewandowski, tuż przed polem karnym sfaulował go Sane, sędzia nie miał wątpliwości: pokazał żółty kartonik!



18:04

ZACZYNAMY DRUGĄ POŁOWĘ!



Jest zmiana w polskim składzie. Na boisku pojawił się Jan Bednarek. Boisko opuszcza Jakub Błaszczykowski.



17:57. Przerwa w meczu

Pierwsza połowa spotkania zdecydowanie nie ułożyła się po myśli biało-czerwonych. Mieliśmy problemy z konstruowaniem akcji, nie mogliśmy złapać rytmu, wiele do życzenia pozostawiała nasza postawa w defensywie.



Pozostaje mieć nadzieję, że w drugiej połowie kadrowicze Adama Nawałki pokażą, co potrafią!







47. minuta

KONIEC PIERWSZEJ POŁOWY.



Na przerwę biało-czerwoni schodzą do szatni, przegrywając 0:1 po samobójczym golu Thiago Cionka.



46. minuta

2 minuty doliczone do podstawowego czasu.



41. minuta

Prawą stroną popędził Sarr, ale piłkę wybił Pazdan. To jego kolejna dobra interwencja!



37. minuta

GOL DLA SENEGALU... AUTOR: THIAGO CIONEK.



36. minuta

Błaszczykowski ucierpiał w starciu z Sabalym, na szczęście mógł wrócić do gry.



33. minuta

Dwie groźne akcje Senegalu: najpierw po dośrodkowaniu w nasze pole karne piłkę wybił Krychowiak, futbolówka wróciła w nasze pole karne, trochę się pogubiliśmy, ale ostatecznie zablokowaliśmy akcję rywala.



26. minuta

Tym razem niebezpiecznie zrobiło się w naszym polu karnym: piłka miała dotrzeć do Sarra, na szczęście na posterunku był Pazdan!



23. minuta

Znów groźna akcja biało-czerwonych! Błaszczykowski odebrał piłkę w rogu pola karnego, został zablokowany, futbolówkę przejął Lewandowski, uderzył z półobrotu, niestety obok bramki!



20. minuta

Groźna akcja Polaków: Piszczek dośrodkował z prawej strony, piłka dotarła do Zielińskiego, który uderzył sprzed pola karnego, ale nieczysto! Główkował jeszcze Grosicki, ale futbolówka poleciała wysoko ponad bramką!



18. minuta

Niang popędził z futbolówką w nasze pole karne, ale uderzył daleko od bramki Szczęsnego!





17. minuta

Grosicki popędził lewym skrzydłem, próbował dograć w pole karne do Lewandowskiego, ale piłka do naszego snajpera nie dotarła.





13. minuta

Rzut wolny dla Senegalu, Sane posłał piłkę nad murem, ale obok bramki Szczęsnego!



12. minuta

Żółta kartka dla Krychowiaka.



7. minuta

Pierwsza interwencja Wojciecha Szczęsnego: Niang uderzył wzdłuż linii bramkowej, ale nasz golkiper spokojnie przechwycił futbolówkę.



5. minuta

Pierwsza groźniejsza akcja biało-czerwonych: zaczęliśmy na lewym skrzydle, Rybus dograł do Grosickiego, ten do Błaszczykowskiego w pole karne, ale tam się pogubiliśmy i zdołaliśmy oddać strzału na bramkę.



4. minuta

Spokojne pierwsze minuty gry. Obie drużyny próbują konstruować akcje, ale jak dotąd są one skutecznie rozbijane przez rywala. Nikomu nie udało się na razie zagrozić bramce przeciwnika.



17:02

GRAMY!



16:57

MAZUREK DĄBROWSKIEGO ROZBRZMIEWA NA STADIONIE SPARTAKA!



16:55

Piłkarze obu drużyn wychodzą na murawę!



16:45

Czekaliśmy, czekaliśmy - i w końcu się doczekaliśmy: już tylko KWADRANS dzieli nas od pierwszego od 12 lat meczu polskich piłkarzy w mistrzostwach świata!



16:43

Odliczanie trwa, emocje rosną, czas na prawdopodobnie najczęściej dzisiaj zadawane w Polsce pytanie: jaki wynik obstawiacie?



Ankieta Jaki wynik obstawiacie w meczu Polska-Senegal? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Jaki wynik obstawiacie w meczu Polska-Senegal? Wysoka wygrana Polski 25% Wymęczone zwycięstwo Polski 48% Remis 11% Przegrana Polski 13% Wysoka przegrana Polski 3%

głosów: 2463

16:29

W oczekiwaniu na pierwszy gwizdek na stadionie Spartaka przeczytajcie, z jakim przeciwnikiem zmierzą się dzisiaj biało-czerwoni!

Senegal - drużyna z wielką gwiazdą i dużymi ambicjami >>>>

A w ramach przedmeczowej rozgrzewki proponujemy Wam quiz:

16:24

Składy obu reprezentacji:



Polska: 1-Wojciech Szczęsny – 20-Łukasz Piszczek, 4-Thiago Cionek, 2-Michał Pazdan, 13-Maciej Rybus – 16-Jakub Błaszczykowski, 10-Grzegorz Krychowiak, 19-Piotr Zieliński, 11-Kamil Grosicki – 7-Arkadiusz Milik, 9-Robert Lewandowski.



Senegal: 16-Khadim Ndiaye – 22-Moussa Wague, 6-Salif Sane, 3-Kalidou Koulibaly, 12-Youssouf Sabaly – 18-Ismaila Sarr, 13-Alfred Ndiaye, 5-Idrissa Gueye, 19-Mbaye Niang – 10-Sadio Mane, 9-Mame Biram Diouf.



Sędzia: Nawaf Shukralla (Bahrajn).

16:18

W pierwszym meczu naszej grupy Japończycy pokonali Kolumbijczyków 2:1 i w tej chwili to oni przewodzą tabeli:



Mundial 2018. Grupa H. Tabela: Drużyna Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki Pkt Japonia 1 1 0 0 2-1 3 Senegal 1 1 0 0 2-1 3 Polska 1 0 0 1 1-2 0 Kolumbia 1 0 0 1 1-2 0

Mundial 2018. Grupa H: Terminarz i wyniki Data Godzina Drużyny Miejsce Wynik 19 czerwca 14:00 Kolumbia - Japonia Sarańsk 1:2 19 czerwca 17:00 Polska - Senegal Moskwa - 24 czerwca 17:00 Japonia - Senegal Jekaterynburg - 24 czerwca 20:00 Polska - Kolumbia Kazań - 28 czerwca 16:00 Japonia - Polska Wołgograd - 28 czerwca 16:00 Senegal - Kolumbia Samara -

16:01

W meczu z Senegalem selekcjoner Adam Nawałka zdecydował się na ofensywne ustawienie: w wyjściowej "11" znajdą się m.in. Arkadiusz Milik i Piotr Zieliński!



PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Ofensywnie na Senegal: Znamy skład reprezentacji Polski! >>>>





15:47

ZNAMY SKŁAD NA MECZ Z SENEGALEM!



15:33

Piłkarze reprezentacji Polski są już na stadionie Spartaka w Moskwie. Czekamy na ogłoszeniu składu wyjściowej "11"!



15:31

Polacy wracają na mundial po 12 latach. Na otwarcie ekipa Adama Nawałki mierzy się z silnymi, choć nieobliczalnymi Senegalczykami na czele z Sadio Mane, który jeszcze w maju walczył w finale Ligi Mistrzów.

Z Senegalem gramy po raz pierwszy w historii, dotychczas biało-czerwoni nie mieli takiej okazji nawet w towarzyskich potyczkach.

Senegalczycy marzą co najmniej o powtórzeniu wyniku z ich jedynego dotychczas mundialu: w 2002 roku na boiskach Korei Południowej i Japonii doszli do ćwierćfinału, a jedną z czołowych postaci był wówczas obecny selekcjoner tej drużyny Aliou Cisse.