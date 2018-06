To nie była reprezentacja, którą widzieliśmy podczas Euro 2016 - tak przegrane 1:2 spotkanie reprezentacji Polski z drużyną Senegalu podsumowuje wysłannik RMF FM na mundial Paweł Pawłowski. W najnowszym odcinku naszego cyklu "Widziane z Rosji" mówi również o kuriozalnych okolicznościach zdobycia przez Senegal drugiego gola: "Business Insider" nazywa go nawet "jedną z najbardziej kontrowersyjnych bramek na mistrzostwach świata". O meczu Paweł Pawłowski rozmawia z byłym reprezentantem Polski Tomaszem Kłosem, a inny nasz wysłannik do Moskwy Mateusz Chłystun - z polskimi kibicami, którzy tłumnie stawili się na trybunach stadionu Spartaka! Zobaczcie koniecznie!

REKLAMA