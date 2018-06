"Zagraliśmy bardzo słaby mecz" - przyznał po meczu z Senegalem (1:2) w mistrzostwach świata piłkarz Arkadiusz Milik. "Optymistyczne wnioski? Chyba to, że gorzej być nie może" - dodał w rozmowie z TVP.

Arkadiusz Milik podczas meczu z Senegalem / PAP/EPA/Felipe Trueba /

Zagraliśmy bardzo słaby mecz. Porównując, pierwszy, jaki przychodzi mi na myśl, to z Danią w eliminacjach mistrzostw świata, który przegraliśmy 0:4. Tam nie wiedzieliśmy co robić i dziś było trochę podobnie. Trudno w naszym zespole wyróżnić choć jednego zawodnika, który zagrałby na swoim poziomie, zaczynając ode mnie - przyznał Milik.

Piłkarz podkreślił: Trzeba uderzyć się w piersi, bo to był mój bardzo słaby występ. Nie stworzyliśmy w zasadzie żadnej klarownej sytuacji, aby strzelić bramkę. Nie prowadziliśmy gry, nie graliśmy tego, co chcieliśmy. Zawiedliśmy na całej linii, ale z drugiej strony wiemy, że to dopiero początek i nie wolno zwieszać głów. Wszystko jest jeszcze możliwe, tylko musimy zmienić styl gry.



Trzeba sobie jasno powiedzieć, że aby poszukać jakichkolwiek punktów w tym turnieju, to musimy zagrać o wiele, wiele lepiej - dodał Milik.

Ankieta Polska - Senegal 1:2. Jak w szkolnej skali oceniasz grę biało-czerwonych? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Polska - Senegal 1:2. Jak w szkolnej skali oceniasz grę biało-czerwonych? 6 - celujący 1% 5 - bardzo dobry 1% 4 - dobry 3% 3 - dostateczny 12% 2 - dopuszczający 28% 1 - niedostateczny 55%

głosów: 240

Grupa H:



Polska - Senegal 1:2 (0:1)



Bramki: 0:1 Thiago Cionek (37-samobójcza), 0:2 Mbaye Niang (60), 1:2 Grzegorz Krychowiak (86-głową).



Żółte kartki: Polska: Grzegorz Krychowiak. Senegal: Salif Sane, Idrissa Gueye.



Sędzia: Nawaf Shukralla (Bahrajn).



Widzów: 44 190.



Polska: Wojciech Szczęsny - Łukasz Piszczek (83. Bartosz Bereszyński), Thiago Cionek, Michał Pazdan, Maciej Rybus - Jakub Błaszczykowski (46. Jan Bednarek), Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński, Kamil Grosicki - Arkadiusz Milik (73. Dawid Kownacki), Robert Lewandowski.



Senegal: Khadim Ndiaye - Moussa Wague, Salif Sane, Kalidou Koulibaly, Youssouf Sabaly - Ismaila Sarr, Alfred Ndiaye (87. Cheikhou Kouyate), Idrissa Gueye, Mbaye Niang (76. Moussa Konate) - Sadio Mane, Mame Biram Diouf (62. Cheikh Ndoye).