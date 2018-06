Reprezentacja Senegalu to nasz pierwszy przeciwnik na mistrzostwach świata. Dotychczas biało-czerwoni nigdy z tym rywale nie grali. Senegalczycy w tegorocznych meczach towarzyskich wygrali tylko raz, w ostatnim meczu z Koreą Południową.

Trener:

Aliou Cisse (24.03.1976)

Trener Senegalczyków ma za sobą całkiem przyzwoitą karierę piłkarską. Występował we Francji (PSG, Montpellier, Sedan) i Anglii (Birmingham, Portsmouth). W reprezentacji Senegalu wystąpił w 36 spotkaniach, ale co najważniejsze w kontekście mundialu grał na Mistrzostwach Świata w 2002 roku. Senegal dotarł tam do ćwierćfinału, a Cisse zagrał w czterech z pięciu spotkań i pełnił funkcję kapitana. Teraz jego doświadczenie na ławce trenerskiej może być bardzo pomocne. Cisse w 2012 roku był tymczasowym selekcjonerem kadry. Później pracował z drużyną olimpijską Senegalu, a w marcu 2015 roku wrócił na stanowisko trenera pierwszej reprezentacji.

Największe sukcesy:

Największym sukcesem reprezentacji Senegalu jest zajęcia 2. miejsca w Pucharze Narodów Afryki w 2002 roku. To był złoty okres tamtejszego futbolu. Kilka miesięcy później zespół dotarł do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Dwukrotnie Senegal zajmował jeszcze 4. lokaty w PNA - w 1990 i 2006 roku.

Występy na Mistrzostwach Świata:

Dla Senegalczyków mundial w Rosji będzie drugą przygodą z mundialem. Ta pierwsza z 2002 roku była wielkim sukcesem. Senegal dotarł do ćwierćfinału w fazie grupowej pokonując Francję, a w 1/8 finału eliminując Szwecję.

Jak grali w eliminacjach:

To nie były łatwe eliminacje dla Senegalu. W rundzie kwalifikacyjnej nasi rywale ograli w dwumeczu Madagaskar, choć na wyjeździe zremisowali. Już w grupie eliminacyjnej doszło do wydarzenia bez precedensu. FIFA nakazała powtórzyć mecz Senegalczyków z RPA. Wszystko z powodu błędnej decyzji sędziego, która wypaczyła wynik spotkania z listopada 2016 roku. Gdyby nie ta decyzja i wygrana Senegalu w powtórzonym 10 miesięcy później spotkaniu raczej nie byłoby wyjazdu do Rosji.

Najważniejsi piłkarze:

Sadio Mane - jeden z najlepszych skrzydłowych tego sezonu na świecie. Wraz z Roberto Firmino i Mohamedem Salahem stworzył zabójcze trio w Liverpoolu, który dotarł do finału Ligi Mistrzów a w lidze angielskiej zajął 4. miejsce. W całym sezonie Mane zagrał w 44 meczach, strzelił 20 bramek i zanotował 9 asyst. Wyceniany jest na 70 mln. euro.

Cheikhou Kouyate - kapitan reprezentacji Senegalu. Defensywny pomocnik od kilku sezonów gra z West Hamie. Wcześniej występował choćby w Anderlechcie Bruksela. Jego klub zajął 13. miejsce w Premier League. Kouyate zagrał łącznie w 37 meczach. Ma na koncie 2 bramki i 3 asysty. Wyceniany jest na 12 mln. euro.

Kalidou Koulibaly - obrońca włoskiego Napoli to coraz gorętsze nazwisko na transferowym rynku. Niewykluczone, że 26-letni piłkarz niedługo trafi do jeszcze mocniejszego klubu. W tym sezonie zagrał w aż 45 spotkaniach swojej drużyny. Zdobył 5 bramek i zanotował 1 asystę. Obecnie wyceniany jest na 50 mln euro.

Kadra Senegalu na mistrzostwa świata - bramkarze data urodzenia klub 1 . Abdoullaye Diallo 30.03.1992 Stade Rennes 16. Khadim Ndiaye 30.11.1984 Horoya AC 23. Alfred Gomis 05.09.1993 SPAL Ferrara - obrońcy data urodzenia klub 2. Adama Mbengue 01.12.1993 SM Caen 3. Kalidou Koulibaly 20.06.1991 SSC Napoli 4. Kara Mbodji 11.11.1989 Anderlecht Bruksela 6. Salif Sane 25.08.1990 Hannover 96 12. Youssouf Sabaly 05.03.1993 Girondins Bordeaux 21. Lamine Gassama 20.10.1989 Alanyaspor 22. Moussa Wague 04.10.1998 KAS Eupen - pomocnicy data urodzenia klub 5. Idrissa Gueye 26.09.1989 Everton FC 8. Cheikhou Kouyate 21.12.1989 West Ham United 10. Sadio Mane 10.04.1992 Liverpool FC 11. Cheikh Ndoye 29.03.1986 Birmingham City 13. Alfred Ndiaye 06.03.1990 Wolverhampton Wanderers 17. Badou Ndiaye 27.10.1990 Stoke City 18. Ismaila Sarr 25.02.1998 Stade Rennes - napastnicy data urodzenia klub 7. Moussa Sow 19.01.1986 Bursaspor 9. Mame Biram Diouf 16.12.1987 Stoke City 14. Moussa Konate 03.04.1993 Amiens SC 15. Diafra Sakho 24.12.1989 Stade Rennes 19. Mbaye Niang 19.11.1994 FC Torino 20. Keita Balde 08.03.1995 AS Monaco