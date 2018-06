"Nie można się załamywać, bo jak wygramy dwa pozostałe mecze, to nikt nam awansu do 1/8 finału nie zabierze. Jednak musimy wyciągnąć wnioski, bo dziś to najlepiej nie wyglądało" - powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek po meczu z Senegalem (1:2) w mistrzostwach świata w piłce nożnej.

