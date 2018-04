​Wydałem rozkaz rozpoczęcia precyzyjnych uderzeń z powietrza na cele w Syrii w ramach odwetu za domniemany atak z użyciem gazu, który spowodował 7 kwietnia śmierć co najmniej 60 osób - powiedział prezydent USA Donald Trump w wystąpieniu telewizyjnym. Jak informują media, Damaszek "trzęsie się od bombardowań".

Aby odświeżyć stronę wciśnij F5 lub włącz automatyczne odświeżanie :

04:24

Brytyjska premier Theresa May poinformowała, że autoryzowała brytyjskie wojsko do "skoordynowanych i wymierzonych ataków" mających na celu osłabienie reżimu Baszara al-Assada w Syrii i jego zdolność do przeprowadzania ataków chemicznych.

May zaznaczyła, że decyzja została podjęta "we współpracy z sojusznikami w Stanach Zjednoczonych i Francji".

04:15

Syria zestrzeliła część pocisków, które były wycelowane w Damaszek.



Jak poinformował wysoko postawiony przedstawiciel Pentagonu, uderzenia są skierowane w różne cele. Samoloty Francji atakowały zakłady, które mogłyby produkować broń chemiczną.

Lotnictwo amerykańskie używa poddźwiękowych pocisków manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk, które mogą niszczyć cele naziemne. Naloty obejmują cele na terytorium całej Syrii - pisze Reuters.

Agencje informują o silnych eksplozjach w Damaszku. Jako pierwsza wybuchy odnotowała AFP. Reuters pisze, że jak dotąd było "co najmniej sześć takich eksplozji". Według jednego ze świadków, na którego powołuje się agencja Reutera, we wschodniej części miasta widać kłęby dymu, które wciąż się powiększają.



03:30

Jak zaznaczył, decyzja o rozpoczęciu ataku zapadła na krótko przed jego wystąpieniem telewizyjnym, które jest transmitowane na żywo z Białego Domu.

Prezydent zaznaczył, że atakowane są cele związane z syryjskim programem broni chemicznej. Podkreślił, że Waszyngtonowi nie chodzi o utrzymanie jakiejkolwiek obecności USA w Syrii.

Operacja jest prowadzona wspólnie z Francją i Wielką Brytanią - zapewnił Trump. Nie byłoby ich, gdyby Rosja nie poniosła porażki w swych planach powstrzymania Baszara el-Asada przed sięgnięciem po broń chemiczną - zaznaczył.