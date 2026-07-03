RMF24

Elektrolity zyskały w ostatnich latach dużą popularność. Sięgają po nie sportowcy, osoby aktywne fizycznie, a także wiele osób podczas upałów czy infekcji. W reklamach często przedstawiane są jako sposób na szybkie nawodnienie organizmu. Czy jednak każdy potrzebuje elektrolitów? I kiedy ich stosowanie ma rzeczywiście sens?

W większości przypadków zdrowa osoba nie musi na co dzień sięgać po preparaty z elektrolitami. Są jednak sytuacje, w których ich uzupełnienie może być bardzo ważne.

Czym są elektrolity?

Elektrolity to składniki mineralne, które po rozpuszczeniu w płynach ustrojowych przewodzą impulsy elektryczne. Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu.

Do najważniejszych elektrolitów należą:

sód,

potas,

magnez,

wapń,

chlorki,

fosforany.

Odpowiadają między innymi za:

utrzymanie prawidłowego nawodnienia organizmu,

pracę mięśni,

przewodnictwo nerwowe,

regulację ciśnienia tętniczego,

utrzymanie równowagi kwasowo-zasadowej,

prawidłową pracę serca.

Nawet niewielkie zaburzenia stężenia elektrolitów mogą wpływać na samopoczucie i funkcjonowanie organizmu.

Kiedy warto stosować elektrolity?

Preparaty z elektrolitami są szczególnie przydatne wtedy, gdy organizm traci duże ilości wody i soli mineralnych.

Podczas upałów

Wysoka temperatura powoduje intensywne pocenie się. Wraz z potem tracimy nie tylko wodę, ale również sód i inne elektrolity.

Jeżeli przebywasz długo na słońcu, wykonujesz pracę fizyczną lub intensywnie się pocisz, uzupełnienie elektrolitów może pomóc w utrzymaniu prawidłowego nawodnienia.

W czasie biegunki i wymiotów

Infekcje przewodu pokarmowego mogą prowadzić do znacznej utraty płynów i składników mineralnych.

W takich sytuacjach najlepszym wyborem są doustne płyny nawadniające, które zawierają odpowiednio dobrane proporcje glukozy i elektrolitów. Są one szczególnie ważne u dzieci, osób starszych oraz pacjentów z przewlekłymi chorobami.

Podczas intensywnego wysiłku fizycznego

Krótki trening zwykle nie wymaga stosowania elektrolitów – wystarczy regularne picie wody.

Preparaty z elektrolitami mogą być pomocne podczas:

długotrwałego wysiłku trwającego ponad godzinę,

treningów w wysokiej temperaturze,

zawodów sportowych,

aktywności powodującej obfite pocenie się.

Po intensywnym poceniu

Niektóre osoby pocą się znacznie bardziej niż przeciętnie, nawet podczas umiarkowanej aktywności. W takich przypadkach uzupełnienie elektrolitów może pomóc ograniczyć skutki utraty sodu i innych minerałów.

Elektrolity a napoje izotoniczne – czy to to samo?

Nie.

Elektrolity są składnikami mineralnymi, natomiast napoje izotoniczne to produkty zawierające wodę, elektrolity i zwykle także węglowodany.

Nie każdy napój izotoniczny ma optymalny skład. Wiele dostępnych produktów zawiera znaczne ilości cukru, dlatego warto czytać etykiety.

Jak prawidłowo uzupełniać elektrolity?

Najważniejsze jest usunięcie przyczyny utraty płynów oraz odpowiednie nawodnienie organizmu.

Pomocne mogą być:

regularne picie wody,

spożywanie warzyw i owoców,

doustne płyny nawadniające podczas biegunki lub wymiotów,

preparaty z elektrolitami podczas długotrwałego wysiłku lub intensywnego pocenia się.

W przypadku ciężkiego odwodnienia konieczne może być leczenie szpitalne.