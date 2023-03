Działania wykrytej niedawno siatki szpiegującej na rzecz Rosji miały służyć zatrzymaniu pomocy dla Ukrainy – powiedział zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn w rozmowie 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Przyznał zarazem, że zainteresowanie rosyjskich służb naszym krajem jest obecnie ogromne.

Stanisław Żaryn / Michał Dukaczewski / RMF FM

Żaryn: Zainteresowanie rosyjskich służb Polską jest ogromne

W zeszłym tygodniu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała 9 osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy.

Minister Żaryn w rozmowie 7 pytań o 7:07 przyznał, że sprawa jest na tyle rozwojowa, że śledztwo musi się dalej toczyć. Śledztwo potrzebuje dalszych działań; na razie weryfikujemy te materiały, które zgromadzono przy zatrzymanych - mowa o dziewięciu osobach, które były zadaniowane przez rosyjskie służby specjalne. Tutaj nie mam na razie dalszych informacji o kolejnych podejrzanych, ale na pewno takie czynności śledcze są wciąż potrzebne - podkreślił Żaryn.

Nie odpowiedział na pytanie, z którego kraju pochodziły zatrzymane osoby. Ta sprawa wciąż jest na tak wczesnym etapie, że niestety nie możemy mówić o takich szczegółach. To rzeczywiście cudzoziemcy, którzy zostali zidentyfikowani jako współpracownicy rosyjskich służb specjalnych. Są zza wschodniej granicy, ale z punktu widzenia rozwoju tego śledztwa nie możemy wchodzić w szczegóły - zaznaczył zastępca koordynatora specsłużb.

Przypomniał, że zatrzymane osoby monitorowały trasy kolejowe na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, wykorzystywane do transportu do Ukrainy. Weryfikujemy wszystkie sygnały, które się w tej sprawie pojawiają, ale na razie nie mam informacji o szczegółowych trasach, które były monitorowane w innych miejscach. Na pewno mamy do czynienia z taką siatką, która próbowała monitorować głównie to, co dzieje się w Polsce na rzecz Ukrainy, zarówno działania propagandowe, jak i akty dywersyjne, które miały być przygotowywane. To są takie działania, które miały służyć zatrzymaniu pomocy na Ukrainę - tłumaczył Żaryn.

Minister przyznał, że zainteresowanie rosyjskich służb naszym krajem jest obecnie ogromne. Jesteśmy krajem kluczowym dla wschodniej flanki NATO, a także dla całej logistyki związanej z pomocą, którą świadczy Zachód na rzecz Ukrainy, a zatem zainteresowanie naszym państwem jest oczywiste, więc Rosjanie będą poszukiwali możliwości destabilizowania dostaw na Ukrainę, bo dla nich ta sprawa ma fundamentalne znaczenie w tej chwili - przekonywał minister.

Żaryn: ABW to największa i najważniejsza służba kontrwywiadowcza w Polsce

W dalszej części rozmowy Bogdan Zalewski pytał swego gościa miedzy innymi o to dlaczego to ABW, a nie np. Służba Kontrwywiadu Wojskowego zajęła się rozpracowaniem rosyjskiej siatki szpiegowskiej. Minister Żaryn podkreślał, iż SKW współpracuje z ABW. Zasila Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego informacjami. Pamiętajmy, że to ABW jest najważniejszą i największą służbą kontrwywiadowczą w Polsce i to ABW ma uprawnienia śledcze, a zatem to ta służba jest dedykowana temu, by zatrzymywać podejrzanych i prowadzić śledztwa. SKW takich uprawnień nie ma - wyjaśnił Żaryn.

Przypomniał zarazem, że do zadań SKW należy m.in. ochrona polskich sił zbrojnych przed działaniami obcych służb. To służba, która działa także na rzecz zabezpieczenia sił sojuszniczych, które stacjonują w Polsce - dodał zastępca koordynatora specsłużb.