„Największym grzechem będzie, jeśli podczas żniw silosy u rolników będą pełne. Wtedy dopiero stanie się straszna rzecz. Dlatego ja zachęcam rolników, żeby sprzedawali swoje zboże już teraz, bo dopłaty z budżetu państwa są historyczne. Jeżeli my teraz dopłacamy ponad 3 tysiące złotych do hektara pszenicy, a koszty wyprodukowania pszenicy na hektarze wynoszą ok. 5 tysięcy, to my dopłacamy więcej niż połowę” - mówił w rozmowie 7 pytań o 7.07 w Radiu RMF24 minister rolnictwa Robert Telus.