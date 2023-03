Gościem Tomasza Weryńskiego był były szef Państwowej Komisji Wyborczej oraz sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku Wojciech Hermeliński. Tematem rozmowy była podpisana wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja Kodeksu wyborczego. Nowela zakłada m.in. zwiększenie dostępu do lokali wyborczych dla mieszkańców małych miejscowości czy możliwość nagrywania prac obwodowej komisji wyborczej przez mężów zaufania.

Gościem Tomasza Weryńskiego był Wojciech Hermeliński / Karolina Bereza / RMF FM

Wiedziałem, że prezydent Andrzej Duda podpisze te nowelizacje, mimo że nie powinien tego robić. Bo po pierwsze te zmiany są czynione zbyt późno i nawet jeżeli one oscylują w granicach pół roku - o których mówi wyrok TK - to jednak Komisja Wenecka mówi, że ten okres ciszy legislacyjnej powinny trwać rok. A poza tym niepisane zasady mówią, że ustawodawca nie powinien przygotowywać tych zmian pod siebie, tylko że powinny one zacząć obowiązywać w kolejnej kadencji - w ten sposób w rozmowie 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24 Wojciech Hermeliński skomentował podpisanie przez prezydenta noweli Kodeksu wyborczego.

