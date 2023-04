"Takie incydenty, jak w lesie pod Bydgoszczą rzadko, ale zdarzają się; bywa, że podczas wojskowych operacji lotniczych coś się od statku powietrznego odczepi" - mówił gen. Jarosław Kraszewski, który był gościem 7 pytań o 7:07 w internetowym Radiu RMF24. Wspominał, że w czasach kiedy szefował Wojskom Rakietowym i Artylerii Wojsk Lądowych, "zgubiono" drona. Gen. Kraszewski przekonywał też, że zarówno przyczyny zdarzenia w podbydgoskim lesie, jak i osoby za nie odpowiedzialne, będzie łatwo ustalić.

Generał Jarosław Kraszewski / Piotr Szydłowski / RMF FM

Kilka dni temu w lesie pod Bydgoszczą znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Według czwartkowych ustaleń RMF FM, jest to pocisk powietrze-ziemia, należący do polskiej armii. Nie wiadomo, czy eksplodował. Ma kilka metrów i jest wbity w ziemię.

Gen. Kraszewski zwrócił uwagę, że Zamość pod Bydgoszczą, gdzie odkryto znalezisko, sąsiaduje z lotniskiem i wojskowymi zakładami lotniczymi.

Tam wiele rzeczy dzieje się związanych z remontami i testowaniem samolotów po remontach. Zdarza się, na szczęście nieczęsto, w operacjach lotniczych, że (...) od statku powietrznego coś się niestety odczepi - przyznał były wojskowy.

Jak tłumaczył, przyczyny tego typu zdarzeń zwykle są splotem kilku czynników. Ja w 2014 roku przeżyłem podobną sytuację, gdzie uciekł mi dron typu FLYEYE. Było to spowodowane tym, że podczas normalnego lądowania na poligonie w Toruniu drastycznie zmieniły się warunki pogodowe - wspominał były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.

Według niego, ustalenie przyczyn incydentu pod Bydgoszczą nie będzie trudne. Ze szczątków, które odnaleziono w tym rejonie, będzie bardzo łatwo prowadzącym dochodzenie dojść do tego, co to było - czy był to duży bezpilotowiec, czy była rakieta szkolno-bojowa. Będzie też bardzo łatwo zlokalizować, kto przyczynił się do tego, że to coś tam się znalazło. I na podstawie tego dojdzie się, który statek powietrzny miał to podczepione pod siebie - tłumaczył Kraszewski.

Zwrócił ponadto uwagę, że każdy tego typu lot wojskowy jest rejestrowany, w związku z tym można sprawnie i szybko ustalić sprawcę incydentu. Na szczęście bardzo rzadko zdarzają się takie sytuacje, gdzie coś odczepi się od wojskowego statku powietrznego - powtórzył generał.

Zapewniał też, że w sytuacjach "zgubienia" jakiegoś obiektu wojskowi od razu wszczynają poszukiwania. Kiedy mi uciekł FLYEYE, złożyłem natychmiast meldunek o takim incydencie i przystąpiliśmy do poszukiwań. Na szczęście znaleźliśmy go na drugi dzień. Sytuacja była dość kuriozalna, bo ten, który go zgubił, go znalazł - opowiadał Kraszewski.

Przyznał zarazem, że wojsko, gdy coś "zgubi", zazwyczaj się tym nie chwali, po prostu szuka. Natomiast uważam, że jeżeli nie powiadomiono służb - żandarmerii, ochotniczej straży pożarnej, które funkcjonują na tych obszarach, to był to błąd - ocenił generał.

Gospodarz piątkowych 7 pytań o 7:07 w Radiu RMF24 Paweł Balinowski zapytał też jakie niebezpieczeństwo wiąże się z incydentami, jak ten ujawniony pod Bydgoszczą. Gen. Kraszewski zwrócił uwagę, że na szczęście w tym miejscu były lasy i nikt tamtędy nie przechodził. Nie było tam spacerowiczów, grzybiarzy. Jeżeli spadłoby to w grupę ludzi, to byłaby to tragedia, kilka osób na pewno by zginęło - podkreślił były szef Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.

