Bogdan Zalewski, po doskonałych weekendowych występach polskich reprezentantów w różnych dyscyplinach, zaprosił do porannego programu w internetowej stacji RMF24 przedstawiciela resortu ze sportem w nazwie. Jednak nie tylko po to, by z wiceministrem Andrzejem Gutem-Mostowym świętować sukcesy naszych zawodników. Oprócz radości będą też troski. Niełatwy to bowiem czas.

Andrzej Gut-Mostowy / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM Sport nie jest wyłączną domeną profesjonalistów na kortach, parkietach, murawach czy bieżniach. To przecież także ważna w życiu sprawa dla amatorów aktywnego wypoczynku. Tu - jak w ministerialnej nomenklaturze - sport łączy się z turystyką. Padnie zatem na pewno siedem pytań o: - perspektywy przed narciarzami w związku z drogim prądem - czy energetyczna drożyzna zagraża zimowej infrastrukturze? - czy możliwe, że wyciągi będą zamykane? - stoki to rodzaj elektromagnesu, czy zimą będą w stanie nadal przyciągać turystów? - jak duże napięcie panuje w rządzie i samorządach w związku z horrendalnymi cenami elektryczności - w perspektywie zbliżającego się nowego sezonu? - czy w związku z koniecznością cięć budżetowych trzeba będzie rezygnować z różnych atrakcji w kurortach? - czy może to zmniejszyć natężenie turystycznego ruchu w najbliższych miesiącach? - czy zaświeci jakieś światełko w tunelu? Czy dodatkowym źródłem mocy dla branży będzie (przedłużony) bon turystyczny? 7 pytań o 7:07 do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Andrzeja Guta-Mostowego w radiu RMF24. Zaprasza Bogdan Zalewski. Zobacz również: "Instynkt zabójcy", "Nowa władczyni sportu". Światowe media o Idze Świątek Po jeszcze więcej informacji odsyłamy Was do naszego internetowego Radia RMF24



