Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Polsce to temat, który w ostatnich latach pojawia się nie po raz pierwszy. Tym razem jest pomysł, żeby powalczyć o prawo organizacji tej imprezy razem ze Słowacją. Czy jest realna szansa na powodzenie takiego projektu? Czy Polskę na to stać i czy jest nam to potrzebne? Te pytania padną we wtorek o 7:00 w RMF FM i Radiu RMF24. Naszym gościem będzie wiceminister sportu i turystyki Andrzej Gut-Mostowy.