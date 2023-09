Czy ewentualna Koalicja Obywatelska z Romanem Giertychem będzie problemem dla Lewicy po wyborach? "Giertych musi być izolowany, szczególnie od polskiej szkoły. Giertych nie będzie się mógł też zbliżać do tematów takich jak prawa człowieka. Odpowiedzialność za niego ponosi Donald Tusk" - powiedział w Rozmowie o 7:00 w RMF FM i RMF24 Robert Biedroń współprzewodniczący Lewicy.

Robert Biedroń / Archiwum RMF FM

"Nie wyobrażam sobie, żeby Roman Giertych ponownie rządził Polską. Pamiętamy jego rządy z Kaczyńskim" - powiedział Biedroń.

"Donald Tusk zbudował koalicję z Giertychem i to on ponosi za to odpowiedzialność. Na listach Lewicy nie znajdzie się żaden faszysta, żaden Mejza" - podkreślił gość Tomasza Weryńskiego.

"Roman Giertych powinien w Sejmie siedzieć w oślej ławce, nie powinien zajmować się edukacją" - twierdził Robert Biedroń gość Rozmowy o 7:00 w RMF FM i RMF24.